حفلات جنسية وترويج فيديوهات... هذا ما يفعله رجل وزوجته عبر تطبيق "tango"!

كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل تداول فيديو جنسي لفتاة واستغلالها في عمليات تشهير وابتزاز في الدقهلية، وتولت النيابة التحقيق.



وقالت الداخلية: "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، لإحدى الفتيات تقوم بتصوير نفسها بطريقة منافية للآداب" تم تحديد الفتاة، وتبين أنها (طالبة) وبمناقشتها أقرت بوجود علاقة بينها وبين أحد الأشخاص (طالب) وأنها قامت بتصوير الفيديو وإرساله له، واتهمته وصديقا له عامل باستخدام الفيديو لابتزازها والتشهير بها.



وتابعت: "عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وفي واقعة أخرى في محافظة القليوبية، "تمكنت قوات الأمن من القبض على مواطن وزوجته يقومان بحفلات جنسية في محافظة القليوبية وترويج العديد من الفيديوهات المخلة بمساعدة زوجته، والسبب الرئيسي وراء نشاطه يعود إلى مشاهدته العديد من الفيديوهات الإباحية، وكسب أموال كثيرة من خلال تصويرها ونشرها".



وأكد المتهم قائلا: "كنت بصورها وأنشرها من خلال الإنترنت عن طريق تطبيق Tango، لجلب الكثير من الأموال"، وذلك بعد نجاح رجال المباحث في محافظة القليوبية من ضبط عاطل وزوجته في منطقة الجبل الأصفر بالخانكة.وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة وتولت النيابة التحقيق حاليا، وهي التي أمرت بحبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لأنها من القضايا التي تمس بالدولة.