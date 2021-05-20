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حادثة مروّعة.. فئران تقضم أصابع قدمَيْ مولود في المستشفى!

Lebanon 24
20-05-2021 | 08:00
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في حادثة مروّعة، قامت مجموعة من الفئران بقضم أصابع قدمَيْ طفل حديث الولادة في أحد المستشفيات الحكومية في الهند، يوم الاثنين الماضي، ما تسبب له في العديد من الجروح.

وبحسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن موقع "دي أن أي إنديا" الهندي، فقد تقدمت عائلة الرضيع الذي لم يتجاوز 19 يوماً، بشكوى رسمية إلى السلطات القضائية في مدينة إندور بولاية ماديا براديش الهندية، نتيجة الإهمال الطبي الموجود في المستشفى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن "المسؤولين بالمستشفى، حاولوا تسوية الوضع وتعويض العائلة دون اللجوء إلى القضاء، إلا أن عائلة الطفل رفضت ذلك لأن الحادث تسبب بعاهة مستديمة للطفل بسبب الإهمال الإداري الموجود بالمستشفى".


وقالت والدة الطفل إنها حين ذهابت لإطعام ابنها صدمت حين رأت الدم ينزف من أحد أصابعه.

وأفادت المصادر أيضا بأن "أطباء المستشفى سارعوا بتقديم العلاج الفوري للطفل، بعد التأكد فعلا من أن قدم الطفل عضّها فأر".

 

المصدر: سبوتنيك
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