الحملافتح عينيك وراقب كل ما يجري حولك ولا تكن ساذجاً وتوزع ثقتك يميناً وشمالاًالثورالمطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي مع الزملاءالجوزاءحاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاصالسرطانتجنب المشكلات العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جداً إلى العلاقة الجديدةالأسدمستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعدالعذراءإذا كنت متورطاً في أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء لئلا تدفع الثمن غالياً وتخسر كل شيءالميزانتظهر بعض الانفعالات والمشاعر السلبيّة التي تُعكّر الأجواء وتثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريكالعقربتعيد طرح بعض المسائل على بساط البحثالقوستفتقد حماستك المعهودة مع الشريك، وهذا دليل على دخول الروتين على الخطالجديالحبيب مشتّت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاطيك الغامضالدلوتتعرّض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جداًالحوتبعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق