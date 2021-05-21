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برجك اليوم

Lebanon 24
21-05-2021 | 05:51
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الحمل
افتح عينيك وراقب كل ما يجري حولك ولا تكن ساذجاً وتوزع ثقتك يميناً وشمالاً
الثور
المطلوب الكثير من الديبلوماسية في التعاطي مع الزملاء
الجوزاء
 حاول ألا تدع الآخرين يتدخلون في عملك الخاص
السرطان
تجنب المشكلات العاطفية، فهي لن تعود عليك إلا بالضرر وقد تسيء جداً إلى العلاقة الجديدة
الأسد
مستقبل جيد يلوح في الأفق، لكن هنالك خطوات مهمة لم تكتمل بعد
العذراء
إذا كنت متورطاً في أمور أكبر من طاقتك، أطلب مساعدة الزملاء لئلا تدفع الثمن غالياً وتخسر كل شيء
الميزان
تظهر بعض الانفعالات والمشاعر السلبيّة التي تُعكّر الأجواء وتثير الاضطرابات والحساسيات بينك وبين الشريك
العقرب
تعيد طرح بعض المسائل على بساط البحث
القوس
تفتقد حماستك المعهودة مع الشريك، وهذا دليل على دخول الروتين على الخط
الجدي
الحبيب مشتّت ولا يعرف مصيره معك بسبب تعاطيك الغامض
الدلو
 تتعرّض لخيبة أمل من شخص كنت تثق به جداً
الحوت
بعض الإشاعات اليوم تشعرك بالقلق
 
المصدر: السومرية
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