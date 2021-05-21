هذه الأبراج ستشهد بدء مرحلة الحظ السعيد.. هل أنت من بينها؟

قد يعرف مواليد بعض الابراج مرحلة من الازدهار والحظ السعيد مباشرة بعد عيد الفطر. فقد تشكل ايامه نقطة انطلاق جديدة لحياتهم. ومن الممكن ان ينعموا بعدد من الفرص المهمة التي لم يحظوا بها من قبل. وعليهم في هذه الحالة التنبه اليها والحرص على الاستفادة منها بأفضل الطرق الممكنة. وهؤلاء هم مواليد الابراج الذين يمكنهم ان يختبروا الحظ السعيد بعد عيد الفطر.

الحمل

يعتبر من اكثر مواليد الابراج حظاً هذا العام رغم المصاعب التي واجهها في بداياته. فقد انتقل الى مرحلة جديدة من حياته قد تصبح اكثر ازدهاراً ما بعد عيد الفطر. فمن الممكن ان يحظى بترقية في مجال عمله انتظرها منذ مدة طويلة وقد يحقق تقدماً كبيراً على مستوى حياته الاجتماعية. كذلك من الممكن ان يتلقى بعض مواليد الحمل خبراً ساراً يساعدهم على التخلص من عبء الهموم التي احاطت بهم منذ سنوات.

العذراء

يتميز مولود العذراء بطموحه الكبير وبسعيه الدائم الى التغيير وتحقيق التقدم. وهو ما يمكن ان يتسنى له القيام به في المرحلة التي تلي عيد الفطر. فقد يعيش حالة من الاندفاع التي تساعده على القيام بخطوات جديدة الى الامام. وقد يحظى بمساعدة بعض الفرقاء وقد يتلقى نصيحة او دعماً تمكنه من التغلب على بعض الصعوبات التي لطالما اعاقت مسيرته. لكن عليه عدم الاستعجال والتفكير ملياً بأي خطوة قبل ان يقوم بها. فالافضل الا يرتكب الاخطاء في هذه المرحلة.

الميزان

يعيش مولود الميزان حالة من عدم الاستقرار على المستوى النفسي في هذه الايام. فهو شديد القلق ولا يقوى على اخذ الكثير من القرارات. الا ان مرحلة ما بعد الفطر قد ترشده الى الطريق الصحيح وقد تشهد مرحلة جديدة من حياته يتخلص فيها من بعض الاعباء الملقاة على عاتقه. لكن عليه ان يسعى الى الفرح اكثر مما كان يفعل من قبل وان يؤمن ان لكل مشكلة حلاً وان لكل امر صعب نهاية. كما عليه ان يعرف قيمة الحياة التي يعيشها وتقدير ذلك. ومن المهم ان يحافظ على تفاؤله.

العقرب

لا يعرف مولود العقرب ما الذي تخبئه له الايام المقبلة ويفكر بهذا مطولاً. لكن عليه ان يتحلى بالهدوء، فمرحلة ما بعد الفطر قد تشكل انطلاقة جديدة لحياته. ولهذا ليس عليه الشعور بالقلق راهناً ومن الافضل ان يتحلى بالصبر. فهو يقوم بكل الخطوات اللازمة من اجل تحقيق الامان والاستقرار في حياته. اذاً كل ما عليه فعله هو الحرص على القيام بالخطوات في الاتجاه الصحيح والتوقف عن اخذ القرارت العاجلة لأن هذا يمكن ان يسبب ارتكابه بعض الاخطاء التي لا يمكن تصحيحها في المستقبل. وعليه ان يعلم ان في انتظاره بعض المفاجآت السارة.

الدلو

يعتبر من اكثر مواليد الابراج تأزماً في المرحلة الحالية على مستوى المهنة والحالة المادة. لكن يبدو ان الفلك يخبئ له بعض المفاجآت الجيدة. فقد تشكل المرحلة المقبلة سبباً لشعوره بالفرح. وقد يحظى ببعض الفرص التي تساعده على تحقيق بعض امنياته. وقد يتخلص من الصعوبات التي يواجهها منذ سنوات. كذلك يمكن أن يتوقف عن طلب العون من الآخرين لأنه قد لا يحتاج الى ذلك. لكن عليه التوقف عن القيام بالخطوات الخاطئة وان يدرس مشاريعه على الصعيد المادي بشكل جيد قبل ان يقوم بها. فهو من اكثر مواليد الابراج حظاً في ما بعد عيد الفطر.