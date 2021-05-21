دلفين نادر يثير حيرة العلماء.. شاهدوا لونه (فيديو)

تسبّب دلفين نادر جداً أبيض اللون بدهشة بين مراقبي الحياة البحرية والعلماء، لحظة ظهوره في المياه قبالة السواحل الأميركية.



ورصدت مجموعة من متتبعي ومراقبي الحياة البحرية، دلفيناً نادراً جداً أبيض اللون في الخط البحري الموازي للسواحل جنوبي كاليفورنيا، ضمن قطيع من الدلافين مؤلف من 40 دلفيناً.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من غير الواضح بالنسبة للعلماء سبب هذا اللون الذي رصد لأول مرة، هل هو حالة طبيعية، أم أنها حالة نادرة ناتجة عن مرض يصيب بعض الحيوانات يفقدها صبغياتها التي تعطيها ألوانها.



وقالت جيسيكا روم، المسؤولة عن السفينة العلمية، ومديرة التعليم في فريق الاستكشاف الساحلي: "قام أعضاء الطاقم بمشاهدة رائعة ونادرة".

اكتشف الفريق على سفينة البحث مجموعة من 40 دلافين من نوع "ريسو" على بعد 3 أميال فقط من شاطئ لاغونا ومن بين هذه المجموعة من الدلافين كان هناك دلفين بالغ أبيض مذهل.