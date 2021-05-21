منوعات

برجك اليوم

Lebanon 24
21-05-2021 | 22:54
A-
A+
Doc-P-825655-637572596388386279.jpg
Doc-P-825655-637572596388386279.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
الحمل
تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك
الثور
اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع أرباب العمل إلى منحك مزيداً من الثقة
الجوزاء
 سرعان ما تظهر النتائج الوخيمة على العلاقة بالشريك
السرطان
 تحدّد خياراتك وتعيد النظر في بعض الأمور العالقة
الأسد
يوم واعد وتأكد من أوضاعك المالية
العذراء
تتمتع بكل المقومات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك
الميزان
كن هادئاً لتستعيد المبادرة سريعاً في عملك
العقرب
كن منفتحاً على كل أنواع الاحتمالات والنقاشات والمفاوضات
القوس
حضورك الخفيف يسهم في توفير الإعجاب بك
الجدي
عليك أن تكون اكثر تسامحاً في تعاملك مع من تحب وإلا فقدت العلاقة معناها الحقيقي
الدلو
 بعض الأشخاص يضغطون عليك لتغيّر قراراتك
الحوت
ابتعد عن العدائية واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة او لمعالجة بعض الإشكالات القديمة
 
المصدر: السومرية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
03:30 | 2021-05-22
02:00 | 2021-05-22
16:00 | 2021-05-21
14:00 | 2021-05-21
11:00 | 2021-05-21
09:08 | 2021-05-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website