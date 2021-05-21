الحملتركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنكالثوراهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع أرباب العمل إلى منحك مزيداً من الثقةالجوزاءسرعان ما تظهر النتائج الوخيمة على العلاقة بالشريكالسرطانتحدّد خياراتك وتعيد النظر في بعض الأمور العالقةالأسديوم واعد وتأكد من أوضاعك الماليةالعذراءتتمتع بكل المقومات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالكالميزانكن هادئاً لتستعيد المبادرة سريعاً في عملكالعقربكن منفتحاً على كل أنواع الاحتمالات والنقاشات والمفاوضاتالقوسحضورك الخفيف يسهم في توفير الإعجاب بكالجديعليك أن تكون اكثر تسامحاً في تعاملك مع من تحب وإلا فقدت العلاقة معناها الحقيقيالدلوبعض الأشخاص يضغطون عليك لتغيّر قراراتكالحوتابتعد عن العدائية واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة او لمعالجة بعض الإشكالات القديمة