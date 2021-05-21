الحمل
تركّز على قضية تثير قلق الشريك وتستحوذ على كل تفكيره واهتماماته وتبعده عنك
الثور
اهتمامك ببعض التفاصيل المهمة يدفع أرباب العمل إلى منحك مزيداً من الثقة
الجوزاء
سرعان ما تظهر النتائج الوخيمة على العلاقة بالشريك
السرطان
تحدّد خياراتك وتعيد النظر في بعض الأمور العالقة
الأسد
يوم واعد وتأكد من أوضاعك المالية
العذراء
تتمتع بكل المقومات لإحداث تغييرات ضرورية ومفيدة في مجالك
الميزان
كن هادئاً لتستعيد المبادرة سريعاً في عملك
العقرب
كن منفتحاً على كل أنواع الاحتمالات والنقاشات والمفاوضات
القوس
حضورك الخفيف يسهم في توفير الإعجاب بك
الجدي
عليك أن تكون اكثر تسامحاً في تعاملك مع من تحب وإلا فقدت العلاقة معناها الحقيقي
الدلو
بعض الأشخاص يضغطون عليك لتغيّر قراراتك
الحوت
ابتعد عن العدائية واستفد من الأجواء لخوض مشاريع جديدة او لمعالجة بعض الإشكالات القديمة