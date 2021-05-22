5 أبراج رومانسية تحب أن تقع في الحب.. هل أنتم من بينها؟

تعشق بعض الأبراج الحب بعمق كبير وهم طبيعيون في إعطاء الحب ونشر الفرح في حياة الآخرين، وللرومانسية معنى مختلف بالنسبة لهم، ويمكن أن يكون لها تأثير أكبر على حياتهم. تعرفوا الى الابراج التي لا يمكنها ان تعيش من دون حب، والتي تملك فائضاً من الرومانسية والعاطفة.برج الثوربرج عنيد جداً ولكن ذلك لا يعني انه غير رومانسي أو انه لا يحب. الثور من اكثر الابراج المخلصة وذلك لانه حين يقع في الحب فهو يقع بكل ما يملك من قوة. السبب هو انه يؤمن بالحب وبأنه مقدر له الإستمرار الى الابد.حتى حين يتم تحطيم قلب الثور فان البرج هذا من اكثر الأبراج التي تستمر بالمحاولة ولا يقبل بان يتم إعتبار العلاقة منتهية. الثور لا يحب فكرة الحب فحسب ولكنه يحب الحب نفسه. هو من النوع الذي لا يستسلم ولا يتراجع حين يتعلق بل يستمر بالمحاربة حتى الرمق الاخير.لا يريد سوى ان يمضي حياته؛ هو يحب الاخر والاخر يحبه.. فهذا اقصى ما يريده. الثور في الواقع يحب الامرين، الفكرة والعلاقة نفسها.برج السرطانالسرطان برج رومانسي بشكل كبير وذلك لانه طيب القلب ويحب كل محيطه. هو من النوع الذي يملك الإستعداد للتضحية بكل شيء من أجل سعادة الاخرين وعليه فهو غالباً ما يتم إستغلاله وينتهي به الامر بقلب محطم لانه لا يملك ذرة من اللؤم في شخصيته.السرطان أيضاً من الابراج التي تعيش في الماضي وبالتالي حين تدخل في علاقة فان فكرة هذه العلاقة وكل ما يرتبط بها، من جانبها الجميل، يستمر معها الى الابد. السرطان يميل الى نسيان الامور السلبية والتركيز فقط على الامور الإيجابية وهذا ما يجعل العلاقات في عقله تكون مثالية رغم انها ليست كذلك على أرض الواقع.السرطان يحتاج الى الحب وهو يختبره عدة مرات خلال حياته وفي المرات التي لا يقع فيها في الحب يكون في حالة من الحب مع فكرة الحب والتي هي عبارة عن تجارب وأفكار مرتبطة بتجارب سابقة والتي هي كما قلنا الأجمل بين الذكريات، وبالتالي هناك علاقة كاملة جميلة ومثالية حاضرة في عقله كي يعيشها ويعشقها مرة تلو الاخرى.برج الحوتالحوت من الأبراج الرومانسية والتي تعيش في خيالها الجامح حيث الروايات الخرافية تتحول الى حقيقة وحيث لا وجود سوى لكل ما جميل ورومانسي بشكل يفوق الوصف.برج يملك الكثير من اللطافة وطيبة القلب وهو حاله حال السرطان غالباً ما يتم إستغلاله وبالتالي ينتهي به الامر بقلب محطماً وهو أيضاً كما السرطان لا يتعلم الدرس ولا يحمل لا الأحقاد ولا الضغائن ضد الحب، على العكس كل ما يحصل يجعله يصر ويبحث بشكل أكبر عن العلاقة المثالية التي يؤمن بأنها موجودة في مكان ما.الحوت كما هو معروف يعيش في عالمه الخاص، وهذا العالم لا يوجد فيه سوى الحب والرومانسية التي لا تموت ولا تنتهي. هناك تتحول قصص الفارس على حصان أبيض الى حقيقة مرة تلو الاخرى.برج العذراءالعذراء ورغم أنه قد يبدو للبعض بأنه عديم المشاعر أو لا يملك قلباً وذلك لانه من الابراج العملية جداً والتي تقارب كل المسائل في حياتها من زاوية العقل والمنطق والتحليل لكنها في الواقع من أكثر الابراج براءة.لن نقول بان العذراء من الابراج التي تملك فائضاً من المشاعر لانه ليس كذلك، البرج هذا غالباً ما يحكم عقله ولا يسمح للعاطفة بأن تهيمن إلا أنه في المقابل يملك الكثير من البراءة التي تجعله يؤمن وبشدة بفكرة الحب الذي يستمر الى الأبد. العذراء يقع في فكرة الحب لان قلبه هو قلب طفل صغير بريء ما زال يؤمن ويصدق كل القصص الخرافية.براءة العذراء تجعله من الابراج التي تقع في الحب بشدة ورغم ان العلاقة قد تنتهي بشكل قد لا يروق للعذراء ولكن ذلك لا يمنعه من المحاولة أو يجعله يفقد إيمانه بالحب .برج الميزانعند الحديث عن الحب والرومانسية المطلقة فإن آخر برج تفكرون به هو برج الميزان. ولكن الواقع هو أن البرج هذا يحاول أن يبعد نفسه عن الحب كي لا يقع فيه ويجد نفسه في مكان لا يريده لنفسه أو لا يعرف كيف يتعامل معه. للغالبية الميزان ينشد التوازن والتناغم بشكل دائم وعليه هو دبلوماسي من الطراز الاول ويحكم العقل والمنطق ولكن خلف ذلك القناع هناك الكثير من المشاعر الجياشة التي لا يمكن السيطرة عليها.الميزان من الابراج التي تعشق الحب والعفوية والجنون التي ترتبط به ولكنه يكبتها في داخله وذلك لانه يحتاج لان يحافظ على التناغم والتوازن في حياته وبالتالي يبتعد عنه.. ولكن في أعماقه فإن كل ما يريده هو الحب.الميزان قد يكون من اكثر الابراج التي تعشق فكرة الحب أكثر من الحب نفسه.