خطأ طبي فادح.. بتروا ساقه اليمنى بدلاً من اليسرى وهكذا كانت ردة فعل المسؤولة!

ارتكب جراح في مستشفى نمساوي خطأ فادحاً فقد وضع علامة سهم على الساق اليمنى لمريض عمره 82 سنة، إشارة إلى أنها المطلوب بترها بالعملية التي أجراها له، ثم اكتشفوا حين تبديل الضمادات الخميس أنه وضع السهم على الساق الخطأ، لأن المطلوب كان بتر اليسرى.كل ما ذكره مدير المستشفى، نوربرت فريتش، لوسائل إعلام محلية هو "أن الخطأ فادح، والقضية مأساوية لا يمكن للأسف تصحيحها، وما كان يجب أن تحدث على الإطلاق (..) أريد أن أعتذر للمريض ولأسرته"، وفق تعبيره.وشرح الدكتور Norbert Fritsch أيضا، أن المريض الذي لم يكشف عن اسمه "يعاني من مشاكل بالدورة الدموية، ويتعين عليه بتر الساق الثانية لا محالة بعد أن فقد الأولى بالخطأ"، وفقا ما نقله موقع مجلة Der Spiegel الشهيرة.وبخبرها ذكرت "در شبيغل" عن الجراح أنها دكتورة طلبت إعفاءها من عملها "فيما اهتزت مشاعر بقية الفريق الطبي لما حدث للمريض الذي كلفوا فريقا للعناية به وبأسرته نفسانيا" وتحضيره لخسارة ساقه اليسرى بعملية بتر ثانية وأخيرة، قد يجرونها له الأسبوع المقبل.