24
o
بيروت
33
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
23
o
النبطية
25
o
زحلة
26
o
بعلبك
25
o
بشري
24
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
خطأ طبي فادح.. بتروا ساقه اليمنى بدلاً من اليسرى وهكذا كانت ردة فعل المسؤولة!
Lebanon 24
22-05-2021
|
03:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
ارتكب جراح في مستشفى نمساوي خطأ فادحاً فقد وضع علامة سهم على الساق اليمنى لمريض عمره 82 سنة، إشارة إلى أنها المطلوب بترها بالعملية التي أجراها له، ثم اكتشفوا حين تبديل الضمادات الخميس أنه وضع السهم على الساق الخطأ، لأن المطلوب كان بتر اليسرى.
كل ما ذكره مدير المستشفى، نوربرت فريتش، لوسائل إعلام محلية هو "أن الخطأ فادح، والقضية مأساوية لا يمكن للأسف تصحيحها، وما كان يجب أن تحدث على الإطلاق (..) أريد أن أعتذر للمريض ولأسرته"، وفق تعبيره.
وشرح الدكتور Norbert Fritsch أيضا، أن المريض الذي لم يكشف عن اسمه "يعاني من مشاكل بالدورة الدموية، ويتعين عليه بتر الساق الثانية لا محالة بعد أن فقد الأولى بالخطأ"، وفقا ما نقله موقع مجلة Der Spiegel الشهيرة.
وبخبرها ذكرت "در شبيغل" عن الجراح أنها دكتورة طلبت إعفاءها من عملها "فيما اهتزت مشاعر بقية الفريق الطبي لما حدث للمريض الذي كلفوا فريقا للعناية به وبأسرته نفسانيا" وتحضيره لخسارة ساقه اليسرى بعملية بتر ثانية وأخيرة، قد يجرونها له الأسبوع المقبل.
المصدر:
العربية
الأكثر قراءة
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل تخطف الأنظار بإطلالتها.. ووالدتها تتغزّل بها (صورة)
Lebanon 24
إبنة كارين رزق الله وفادي شربل تخطف الأنظار بإطلالتها.. ووالدتها تتغزّل بها (صورة)
09:37 | 2021-05-21
21/05/2021 09:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما جرى بين الحريري وباسيل في مجلس النواب
Lebanon 24
هذا ما جرى بين الحريري وباسيل في مجلس النواب
07:42 | 2021-05-21
21/05/2021 07:42:31
Lebanon 24
Lebanon 24
زيادة الرواتب والأجور في لبنان.. هل هي ممكنة؟
Lebanon 24
زيادة الرواتب والأجور في لبنان.. هل هي ممكنة؟
11:41 | 2021-05-21
21/05/2021 11:41:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين صبري على اليخت.. بالابيض والجمهور يشبهها بنادين نسيب نجيم (صور)
Lebanon 24
ياسمين صبري على اليخت.. بالابيض والجمهور يشبهها بنادين نسيب نجيم (صور)
07:37 | 2021-05-21
21/05/2021 07:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار بمواجهة منصة "صيرفة".. فكم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
Lebanon 24
الدولار بمواجهة منصة "صيرفة".. فكم بلغ دولار السوق الموازية عصراً؟
10:10 | 2021-05-21
21/05/2021 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
05:00 | 2021-05-22
رجل أعمال يشتري ناديا رياضيا لتحقيق حلم ابنه بأن يكون "رونالدو" آخر
02:00 | 2021-05-22
5 أبراج رومانسية تحب أن تقع في الحب.. هل أنتم من بينها؟
22:54 | 2021-05-21
برجك اليوم
16:00 | 2021-05-21
أنتاركتيكا تلدُ أكبر جبل جليدي في العالم
14:00 | 2021-05-21
تحقيق في اليابان بعد تأخر قطار لدقيقة واحدة.. والسبب غريب!
11:00 | 2021-05-21
حشرات تهدد أميركا... تكلم عنها هذا العالم منذ 221 سنة
فيديو
فيديو لسمير غانم ينتشر: لهذا السبب أضع الشعر المستعار (فيديو)
Lebanon 24
فيديو لسمير غانم ينتشر: لهذا السبب أضع الشعر المستعار (فيديو)
05:00 | 2021-05-22
22/05/2021 13:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف أندرويد مصفّح يعيد للأذهان صورة BlackBerry! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هاتف أندرويد مصفّح يعيد للأذهان صورة BlackBerry! (صور وفيديو)
05:00 | 2021-05-22
22/05/2021 13:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ملايين الفئران تجتاح المدن الأسترالية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
Lebanon 24
ملايين الفئران تجتاح المدن الأسترالية.. ماذا يجري؟ (فيديو)
02:30 | 2021-05-22
22/05/2021 13:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact