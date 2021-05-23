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برجك اليوم

Lebanon 24
23-05-2021 | 22:58
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الحمل
لا تجعل الآخرين يتدخلون في علاقتك مع الشريك فهم قادرون على إفسادها. نظّم حياتك بطريقة تخفف فيها من الضغوط وتتمتع أكثر بالحياة.

الثور
تتخلص من القيود الاجتماعية والنفسية، وتشعر بالارتياح خارج الإطار الروتيني المعتاد، لذلك لن تواجه مصاعب وعقبات معقّدة.

الجوزاء

فرص عمل جديدة في الأفق، اقتنص الأفضل منها لتحقق أحلامك وطموحاتك.

السرطان
تتمتّع بذكاء كبير في حلّ المشاكل وتجد علاقات مهنية قادرة على مساعدتك. ناقش الحبيب في كل ما يجول في فكرك وترى أن من المناسب طرحه عليه.

الأسد
تواجه المشاكل في العمل، لا تقلق فأنت قادر على مقاومة المصاعب. أنظر إلى مستقبل علاقتك بالحبيب بعين الأمل والتفاؤل وفكّر بالإرتباط.

العذراء
إحترس من الوقوع في خطأ وقعت فيه سابقاً، فكّر ملياً قبل اتخاذ أي قرار. تعيش فراغاً عاطفياً ما يزيد من توترك وانزعاجك ويؤدي بك إلى الإحباط.

الميزان

كن حذرا في حياتك المهنية وتنبه الى أقوالك وأفعالك، فكل ما تقوم به يرتد اليك سلبا او ايجابا.

العقرب
تخلَّ عن الأعمال التي لا تدرّ عليك أموالاً كافية وابحث عن عمل أفضل. تعيد الإتصال بشخص من الطرف الآخر كنت على علاقة سابقة معه.

القوس
لا تقبل أي وساطة لتطوير عملك واعمل بنفسك للوصول إلى ما تطمح إليه. أترك الأمور تجري كما يريدها الشريك ولا تكدّس الهموم في رأسك.

الجدي
تفكّر بالمستقبل خصوصاً أنك لا تشعر بالرضى بسبب عملك الحالي. ابتعد عن العلاقات المشبوهة خشية الوقوع في مأزق.

الدلو
إعمل جاهداً للحصول على مبلغ من المال لتسديد دين قديم يرهقك كثيراً. قدًر قيمة الشريك ولا تنفعل أمام الصعوبات التي تواجهها في العلاقة معه.

الحوت
تصاب بخيبة أمل كبيرة لأن حلمك الذي عملت على تحقيقه لم يتحقق. لا تكترث بالمظاهر عند بحثك عن شريك حياتك بل ركّز على الإخلاص.

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