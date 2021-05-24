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بعد الصاروخ الصيني.. ماذا بقي من توقعات العرافة بابا فانغا لعام 2021؟

Lebanon 24
24-05-2021 | 02:00
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كانت العرافة بابا فانغا عمياء، وكان لديها قدرة غريبة على وصف أشياء لم ترها من قبل، وهي التي تنبأت بأحداث 11 أيلول في العام 2001 وبالتسونامي في العام 2004.

وكانت تنبأت بظهور "داعش"، وسيطرتها على أوروبا وعاصمتها روما، وبث الرعب فيها. وأيضًا من بين توقعاتها قالت إن صاروخًا صينيًا سينحرف عن مساره ويواجه أعطالا تقنية، وهذا ما شهدناه منذ أسابيع حين خاف العالم كله على اثر الصاروخ الصيني الذي وقع في المحيط.

ومن بين تنبؤاتها التي لم تحصل في العام 2021 حتى الآن:
- سيشهد بداية سقوط الإتحاد الأوروبي
- إنهيار في العملات الرئيسية في العالم وصعود قوي للمعادن
- محاولة اغتيال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأن أحد المقربين منه سيشكل تهديدًا على حياته
- الرئيس الأميركي الذي وصفته بالرجل الأشقر قالت إنه سيصاب بمرض غامض سيجعله أصم وسيعاني من صدمة دماغية
- العالم سيعاني كثيرًا من الأحداث الطبيعية العظيمة والتي ستغير طبيعة وسلوك البشر بشكل دائم
- انقسامات حادة في العقائد بين البشر. 
المصدر: الجرس
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