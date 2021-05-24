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منوعات
دولة عربية تدشن أكبر يخت في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية
Lebanon 24
24-05-2021
|
14:00
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دشّن الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، اليخت "ماجستي 175" الفاخر في "دبي هاربور".
ووفقاً لوكالة أنباء الإمارات (وام)، فإنّ اليخت تم بناؤه بالكامل في دولة الإمارات وهو مصنع بالكامل من الألياف الزجاجية.
ويمكن لليخت الجديد الإبحار بسهولة في المناطق قليلة العمق إضافة إلى ثباته الفائق أثناء الإبحار وقدرته العالية على المناورة الملاحية.
واطلع الشيخ منصور بن محمد على أهم ميزات اليخت "ماجستي 175" الذي يعد أكبر يخت سوبر في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية المركبة، بطول 180.9 قدم وعرض 31.6 قدم وارتفاع 4 طوابق.
الإمارات تدشن أكبر يخت في العالم مصنوع من الألياف الزجاجية
من جولة الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال تدشين اليخت "ماجستي 175" في "دبي هاربور". المصدر: wam
وجرى بناء اليخت وفقاً لأرقى مواصفات اليخوت التي يزيد وزنها الإجمالي على 500 طن، والمعتمدة من الوكالة البحرية وخفر السواحل في المملكة المتحدة.
ومع هذا، فإنّ "ماجستي 175" يحصلُ على طاقته الكهربائية من مولدات "Kohler" باستطاعة 175 كيلوواط، وزوجين من مثبتات الزعانف من علامة TRAC، بينما تتضمن مزايا السلامة قارب الإنقاذ من علامة SOLAS ومولداً احتياطياً.
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