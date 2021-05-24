الحمل
تشعر بالانكماش وتحتاج الى مساعدة معنوية
الثور
قد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق وتعامل مع الوضع بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفة
الجوزاء
قد تشعر بالتعب من كثرة الطلبات من هنا وهناك
السرطان
تنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعاً لك وتثير علاقتك به بعض الحساسيات
الأسد
يشير هذا اليوم إلى تغيير إيجابي
العذراء
يوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبة
الميزان
مهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك فلن يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتاً بين سائر المنافسين والمتربصين بك شراً
العقرب
تمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيود
القوس
تبدو اليوم منفعلاً أمام بعض الأحداث والتطوّرات
الجدي
القمر في برجك يتحدث عن بعض التشويق
الدلو
كن أكثر تروياً لئلا ترتكب الأخطاء في الحكم على الأمور
الحوت
إنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي