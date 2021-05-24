الحملتشعر بالانكماش وتحتاج الى مساعدة معنويةالثورقد تحتاج إلى الصبر والهدوء والانتباه الدقيق وتعامل مع الوضع بانضباط بعيداً عن المغامرات والاستثمارات المجازفةالجوزاءقد تشعر بالتعب من كثرة الطلبات من هنا وهناكالسرطانتنجذب إلى شخص ناضج تعتبره مرجعاً لك وتثير علاقتك به بعض الحساسياتالأسديشير هذا اليوم إلى تغيير إيجابيالعذراءيوم ممتاز للقاءات الرومانسية البعيدة عن الأجواء الصاخبةالميزانمهما حاول بعضهم النيل من عزيمتك فلن يفلحوا لأنك الأقوى والأكثر ثباتاً بين سائر المنافسين والمتربصين بك شراًالعقربتمارس جاذبية نادرة وتتاح لك فرص كثيرة للتعبير عن نفسك بلا قيودالقوستبدو اليوم منفعلاً أمام بعض الأحداث والتطوّراتالجديالقمر في برجك يتحدث عن بعض التشويقالدلوكن أكثر تروياً لئلا ترتكب الأخطاء في الحكم على الأمورالحوتإنطلاقة جديدة تساعدك على تحقيق استقرار عاطفي