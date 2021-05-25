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حادثة المعادي في مصر تتكرر.. أربعيني يتحرش بابنة الـ 11 عاماً (فيديو)

Lebanon 24
25-05-2021 | 02:00
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كشفت كاميرا مراقبة جريمة تحرش بطفلة في مصر، معيدة للأذهان واقعة متحرش المعادي التي هزت الرأي العام قبل شهور.

 

وشهدت منطقة فيصل في الهرم بالجيزة جنوب القاهرة واقعة تحرش رجل أربعيني بطفلة تبلغ من العمر 11 عاما حيث تتبعها حتى دخلت العقار الذي تسكن فيه مع أسرتها وتمكن من استدراجها للطابق الأول من أجل التحرش بها، لمدة استمرت 4 دقائق ثم هربت منه الطفلة وسارعت بأخبار والدها بما حدث.

 

وعلى الفور سارع الأب بالبحث عن المتحرش الذي تبين اختفاؤه وبتفريغ كاميرات مراقبة تم تحديد هويته، وتحركت قوات الأمن بناء على ذلك وتمكنت من ضبطه.

 

وكشفت التحقيقات هوية المتهم وهو أحد السكان الجدد بالمنطقة، ويعمل خياط نسائي ومتزوج ولديه أطفال.

 

كما استمعت النيابة إلى أقوال أسرة المجني عليها، كما واجهتهم بالمتهم فتعرفت عليه الطفلة، فيما أنكر المتهم الواقعة ، وبعد مواجهته بفيديو كاميرا المراقبة الموجودة في العقار اعترف بارتكابه الجريمة. و أمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قد عاقبت المتهم محمد جودت، المتحرش بطفلة المعادي بالسجن المشدد 10 سنوات.

 

وألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على المتهم، بعد تحرشه بطفلة صغيرة داخل مدخل عقار وكشفه فيديو من كاميرا مراقبة.

المصدر: العربية
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