"لم تعد تتحمل شكل بشرتها".. أنفقت مدّخراتها لوشم كامل جسدها (صور)

قامت امرأة ألمانية تدعى كريستين تريستان بوشم كامل أجزاء جسدها تقريباً بـ"التاتو" وهو ما أكسبها شهرة واسعة على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام".



ووفقا لما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، فقد بدأت تريستان البالغة من العمر 55 بالاهتمام بالوشوم قبل 5 سنوات، حيث شرعت بإنفاق مدخراتها على وشوم ملونة على جسدها، لأنها "لم تعد تستطيع تحمل شكل بشرتها"، على حد قولها.

وأضافت تريستان: "لقد استخدمت كل مدخراتي من أجل رسم الوشوم على جسدي، وأنفقت مبلغ 35 ألف يورو. أردت فقط تجربة شيء جديد. نحن نعيش مرة واحدة، وفكرت أن عمري مثالي لأفعل شيئًا مميزا".



بالإضافة إلى ذلك، أنشات تريستان مدونتها على موقع "إنستغرام"، وبدأت بمشاركة متابعيها صور الوشوم.