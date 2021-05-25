بيعت بـ29 مليون دولار... ما سر هذه الماسة؟

حطّمت ماسة فريدة من نوعها ذات لون بنفسجي مائل إلى الزهري رقماً قياسياً في هونغ كونغ، حيث بيعت بقيمة 29.3 مليون دولار لتصبح أغلى ماسة بهذا اللون تباع في ال#مزاد على الإطلاق.وأشارت دار "كريستيز" للمزادات، التي تولّت عملية البيع، أن الألماسة التي سميت "ساكورا" تيمّناً بالكلمة اليابانية التي تعني "أزهار الكرز"، هي عبارة عن ألماسة بنفسجية زهرية يصل حجمها إلى 15.8 قيراطاً.وحصلت الجوهرة على تصنيف "زاهية فاخرة"، وهو مقياس لشدة اللون الذي ينطبق على 4 في المئة فقط من هذه الأحجار الزهرية. كما وُصِفت بأنها خالية من الشوائب الداخلية، بحسب موقع "سي أن أن" الأميركي.واكتفت دار "كريستيز" بالكشف عن أن الشخص الذي اشترى ماسة "ساكورا" هو آسيوي، من دون أن تقدم أي تفاصل أخرى.وفي بيان صحافي، وصفت رئيسة قسم المجوهرات في دار "كريستيز"، فيكي سيك، عملية البيع التي جرت يوم الأحد بأنها فصل مهم في تاريخ مزاد المجوهرات.وفي الواقع، لم يصل سعر الجوهرة النهائي، البالغ 29.29 مليون دولار، إلى سقف التقديرات الأولية لدار المزادات البالغ 38 مليون دولار. لكنها مع ذلك، تجاوزت قيمة ماسة أرجوانية زهرية كان اسمهما "روح الوردة" بلغ حجمها 14.8 قيراطاً بيعت العام الماضي مقابل نحو 27 مليون دولار في دار مزادات سوذبي في مدينة جنيف.