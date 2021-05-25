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هل تتذكرون مسلسل "ضيعة ضايعة"؟... هكذا بدت شخصياته (صور)

Lebanon 24
25-05-2021 | 07:38
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قامت الفنانة السورية "عليا عبدالله" بتجسيد شخصيات الدراما السورية "ضيعة ضايعة" عبر استخدامها "المعجون"، وفي التالي مجموعة من الصور التي تظهر فيها بعض شخصيات الدراما السورية الفكاهية "ضيعة ضايعة".
 
 
 
 
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