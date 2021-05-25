هل تتذكرون مسلسل "ضيعة ضايعة"؟... هكذا بدت شخصياته (صور)

قامت الفنانة السورية "عليا عبدالله" بتجسيد شخصيات الدراما السورية "ضيعة ضايعة" عبر استخدامها "المعجون"، وفي التالي مجموعة من الصور التي تظهر فيها بعض شخصيات الدراما السورية الفكاهية "ضيعة ضايعة".