منوعات

رجل ينفق 25 ألف دولار لتحويل منزله إلى حوض مائي عملاق

Lebanon 24
25-05-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-826835-637575602848136863.jpg
Doc-P-826835-637575602848136863.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حوّل رجل بريطاني عاشق للأسماك منزله إلى حوض مائي عملاق لأنه يكره مشاهدة التلفزيون.
وقام جاك هيثكوت (47 عاماً) بتركيب شبكة من 9 أحواض مائية للأسماك، كما أنه حول قبو منزله إلى خزان بعمق 7 أقدام.

ولا يملك جاك جهاز تلفزيون، وبدلاً من متابعة البرامج والأفلام، يفضل مشاهدة أسماكه وهي تتجول في الماء من حوله. وقال "يمكنني مشاهدتها لساعات وهي تتفاعل مع بعضها البعض. إنه أمر ممتع للغاية".

وبدأ اهتمام جاك بالأسماك عندما كان في العاشرة من عمره، حيث عاد إلى المنزل مع سمكة ذهبية من زيارة إلى حوض أسماك بلاكبول. وقد أنفق منذ ذلك الحين 20 ألف جنيه إسترليني (25 ألف دولار) في تحويل منزله من العصر الإدواردي في نوتنغهام إلى حوض أسماك ضخم.

واستخدم جاك ثلاثة جدران من قبو منزله لإنشاء خزان بطول 14 قدماً في 12 قدماً، والذي يحتوي على 4800 جالون من المياه.

وغالباً ما ينضم إلى جاك أصدقاؤه ويجلسون على الأريكة لمشاهدة الأسماك كما يشاهد الآخرون برامج التلفزيون، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
 
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
22:55 | 2021-05-25
15:23 | 2021-05-25
14:00 | 2021-05-25
11:00 | 2021-05-25
08:00 | 2021-05-25
07:38 | 2021-05-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website