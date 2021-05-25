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منوعات
رجل ينفق 25 ألف دولار لتحويل منزله إلى حوض مائي عملاق
Lebanon 24
25-05-2021
|
23:00
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حوّل رجل بريطاني عاشق للأسماك منزله إلى حوض مائي عملاق لأنه يكره مشاهدة التلفزيون.
وقام جاك هيثكوت (47 عاماً) بتركيب شبكة من 9 أحواض مائية للأسماك، كما أنه حول قبو منزله إلى خزان بعمق 7 أقدام.
ولا يملك جاك جهاز تلفزيون، وبدلاً من متابعة البرامج والأفلام، يفضل مشاهدة أسماكه وهي تتجول في الماء من حوله. وقال "يمكنني مشاهدتها لساعات وهي تتفاعل مع بعضها البعض. إنه أمر ممتع للغاية".
وبدأ اهتمام جاك بالأسماك عندما كان في العاشرة من عمره، حيث عاد إلى المنزل مع سمكة ذهبية من زيارة إلى حوض أسماك بلاكبول. وقد أنفق منذ ذلك الحين 20 ألف جنيه إسترليني (25 ألف دولار) في تحويل منزله من العصر الإدواردي في نوتنغهام إلى حوض أسماك ضخم.
واستخدم جاك ثلاثة جدران من قبو منزله لإنشاء خزان بطول 14 قدماً في 12 قدماً، والذي يحتوي على 4800 جالون من المياه.
وغالباً ما ينضم إلى جاك أصدقاؤه ويجلسون على الأريكة لمشاهدة الأسماك كما يشاهد الآخرون برامج التلفزيون، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.
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