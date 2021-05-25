الحمل

اجواء مناسبة لمعالجة القضايا.



الثور

يفسح لك هذا اليوم في المجال أمام فرص للحل.

الجوزاءتواجهك عراقيل لكن ذكاءك يكون حليفك الدائم.السرطانيحمل لك هذا اليوم آمالا كثيرة.الأسدفرص جديدة للسفر أو لاكتشاف المجهول.العذراءلا تتسرع.الميزانيشير هذا اليوم إلى فرص مهمة.العقربلا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية.القوستتمتع بالنشاط والثقة الكافيين لإكمال مهامك بامتياز.الجدييتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة لإجراء مفاوضات ثانية.الدلوتشعر بضغط كبير في عملك.