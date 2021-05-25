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برجك اليوم

Lebanon 24
25-05-2021 | 22:55
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الحمل
اجواء مناسبة لمعالجة القضايا.

الثور
يفسح لك هذا اليوم في المجال أمام فرص للحل.
 
الجوزاء
تواجهك عراقيل لكن ذكاءك يكون حليفك الدائم.

السرطان
يحمل لك هذا اليوم آمالا كثيرة.

الأسد
فرص جديدة للسفر أو لاكتشاف المجهول.

العذراء
لا تتسرع.

الميزان

يشير هذا اليوم إلى فرص مهمة.

العقرب
لا تتسرّع في خوض مغامرة مهنية.

القوس
تتمتع بالنشاط والثقة الكافيين لإكمال مهامك بامتياز.

الجدي
يتحدث هذا اليوم عن فرصة جديدة لإجراء مفاوضات ثانية.

الدلو
تشعر بضغط كبير في عملك.
الحوت
قد تمر بوعكة صحية عابرة.
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