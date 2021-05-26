ماذا يحمل الأسبوع الأخير من شهر أيار على الصعيد العاطفي؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج

ماذا يحمل الأسبوع الرابع والأخير من شهر أيار 2021 على الصعيد العاطفي للأبراج؟ وهل سيكون هذا الاسبوع حافلاً بالأحداث والمفاجآت والأخبار السارة للأبراج؟

إليكم أبرز التوقعات العاطفية من الإعلامية وخبيرة الأبراج وعالمة الفلك ماغي فرح:

برج الحمل

يحصل الخسوف يوم الأربعاء 26 أيار في منزلك التاسع أي في برج القوس، ولا يزعجك أبداً، لا بل يكون مؤشر خير ومناسب لك، ويحمل لك تغييرات إيجابية بين يوم الأربعاء 26 والخميس 27 تحديداً. تشعر بالرضا خاصة إذا تحقق مشروع لك، ويدعوك الفلك للتروّي إبتداءًا من يوم الجمعة 28 أيار والسبت 29. مطلوب منك التروّي وعدم التسرُّع بإتخاذ القرارات خاصة بين السبت 29 والإثنين31 أيار. تحمل هذه الفترة المفاجآت، أو ربما إرباكات تكون صاعقة جداً في البدء ثم تجد الحلول بصورة طبيعية وبدون جهود تُذكر.

برج الثور

يكون الحب في الفترة هذه حظوظه قليلة بسبب كوكبي أورانوس ونبتون وهما ينذران ببعض الفوضى والإلتباس والتوتر. كن متحفظ جيداً لأنَّه من الممكن أن تكون الوقائع غير منسجمة ومختلفة مع توقعاتك. أما بين الجمعة 28 أيار والسبت 29 ، تسمع خبراً جيداً جداً وتستريح من هم أو من قلق.

برج الجوزاء

عليك أن تنتبه جداً يومي الأربعاء 26 والخميس 27 أيار حتى لا تواجه صدمة معينة أو تشعر بالإهانة لسبب أو لآخر. تكون الأمور جيدة وآفاق جميلة جدا أنت موعود فيها.

برج السرطان

عليك الإبتعاد عن الإحتكاكات خاصة إذا كنت على خلاف مع الطرف الآخر، أو كنت تمُّر بقضية طلاق. تُصحح المسار وهذا مهم جداً وبسرعة كبيرة وقد يطرأ أمر قد يساعدك على تصحيح هذا المسار. يبدأ ساتورن في التراجع ويؤثر تراجعه وينتج عنه آثار سلبية، وهذا يحتم عليك عدم إتخاذ قرار في حياتك الشخصية مهما كان هذا القرار.

برج الأسد

كن على ثقة أنَّ جوبيتور داعم لك، الشمس، ماركور وفينوس داعمين لك أكثر ويجعلوك قادر على ترتيب الأمور لمصلحتك. الفترة التي تقع بين يومي الجمعة 28 أيار والإثنين 31 ، لها بُعد إجتماعي وعاطفي مهم جداً، لكن كن متحفظاً في اليومين الأخيرين أي الأحد 30 والإثنين 31، بسبب الفلك الذي يُولِّد حواجز في طريق نجاحك رغم أنَّ هناك بعد عاطفي وإجتماعي. دفاعك قوي جداً وإستعداداتك لقمع التحديات تكون دائماً شديدة عند الأزمات. تنتصر بتفاؤلك وإيجابيتك على كل المعوقات.

برج العذراء

تنقشع السماء إذا كنت تشعر بالضيق وترى أنَّ الأشياء أصبحت أفضل، لكن الفلك يحذرك من إعطاء ثقتك دون تدقيق بين الأربعاء 26 والخميس27 أيار. تجنب المخاطر والنزاعات وقد يحاول أحدهم إستفزازك. عليك ان تبقى هادئاً وتصبر وتضبط أعصابك إذا حصل أي إستفزاز. قد تثار حولك مشاكل كبيرة، فحاول أن تكون على الحياد.

برج الميزان

تكون الأوضاع الفلكية حالمة جداً. تُساعدك الأفلاك لتضع كل الفرص والإمكانيات لجانبك. مولود الميزان يحظى بتغيير مهم جداً ولمصلحته يحدث بين الأحد 30 والإثنين 31 أيار.

برج العقرب

عزيزي العقرب تعيش مغامرة عاطفية ولديك بعض المغامرات الجميلة. تكون مرتاحاً لأحداث تدفعك لإدراك أموراً كانت غائبة عنك. تعرف أكثر ما هي أولوياتك وكأنَّ لديك خيار تقوم فيه في هذين اليومين أو ظروف تُساعدك على القيام في هذا الخيار.

برج القوس

تكون علاقاتك الشخصية مشوقة جداً ومليئة بالشغف. تتطلع على جديد وتكتشف شيئاً كان غامضاً جداً، وتفتح اوراقك وتبين أموراً كنت متحفظاً عليها او يحصل شيئاً يدفعك إلى الامر هذا. قد تنعم بيومين رومانسيين الأحد 30 والإثنين 31 أيار، وقد تذهب إلى لقاء سرّي او تكون على موعد مع مفاجآت حلوة وإتصالات تنعش قلبك.

برج الجدي

تمُّر في فترة مهمة وتتلقى خلالها معلومات غنية تخدم مصالحك وتُضيء على قراراتك وتتمتع بحظ لا بأس به، وتتلقى نتائج مشجعة جداً في مساعيك الشخصية والعائلية. إضبط أعصابك في الوقت هذا وابحث على حلول دون إنفعالات.

برج الدلو

عزيزي الدلو تشعر بالإستقرار وتتوصل إلى الهناء. تفرح بخبر على الصعيد العائلي أو تحتفل بمناسبة أو تجتمع مع أفراد العائلة حتى تُعلن عن جديد.

برج الحوت

عزيزي الحوت ما زلت تناقش وضعا عائليا أو شخصيا مهما، وقد تجد حلاً لمسألة عالقة أو تحسم وضعاً لم يعد يحتمل التسويف والتأجيل. تتمتع بقدرة هائلة على الإقناع وتكون كل مفاوضاتك واعدة. قد تذهب إلى موعد غرامي جميل أو تلتقي بالحبيب أو تتوصل لمصالحة بعد خصام آخر يومين من هذا الشهر. لديك وضع رومانسي مهم ومصالحة وشعور بالأمان ولقاء إستثنائي ومفاجأة جميلة.