حفرة "تبتلع" سيارتَيْن في الشارع!

ابتلعت حفرة سيارتين في أحد شوارع العاصمة الإيطالية روما، وهي واحدة من الحفر التي ابتلعت سابقاً سيارات أيضاً.ووفقا لما نشرته صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، فقد سقطت سيارتا "مرسيدس وسمارت" في الحفرة التي بلغ عمقها 6 أمتار واتساعها 20 مترا، وذلك في شارع "زينودوسيو" بمنطقة "توربيغاتارا".ولم يصب أحد في الحادث الذي يعتقد أنه نجم عن تسرب مياه في مرآب أسفل الشارع، بحسب تقارير وردت في وسائل إعلام إيطالية.وقالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" إنّ بعض السكان أبلغوا عن تسرب مياه مؤخراً.