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منوعات
زوجها يخونها... ما علاقة الجريدة؟
Lebanon 24
26-05-2021
|
11:00
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بصدفة غريبة جدا، اكتشفت امرأة خيانة زوجها لها مع امرأة أخرى، ونشرت فيديو لها وهي تروي القصة التي لاقت تفاعلا كبيرا على الإنترنت.
ووفقا للممرضة الأميركية أمي أديسون، فإن يوما عاديا لها في المستشفى، تحول إلى أصعب يوم في حياتها، بسبب صحيفة.
وقالت أديسون (47 عاما) أنها كانت تقلب الصحيفة المحلية أثناء العمل، لترى تهنئة بولادة مولود جديد، والوالد هو زوجها.
وقالت أديسون في فيديو على تيك توك، أنها اكتشفت أن زوجها على علاقة بامرأة أخرى، ولديه طفل منها، من خلال منشور تهنئة بولادة الطفل ووالديه.
وفي صفحة الولادات، لم تستطع أديسون تصديق عينيها عند رؤيتها لاسم أب الطفل، فذهبت لموقع المستشفى للتأكد، لتكتشف أن زوجها لديه طفلة كذلك من نفس الأم، ولدت قبل عام من الطفل الجديد.
وفي سلسلة من الفيديوهات على "تيك توك" شرحت أديسون القصة بالكامل، حتى موقف المواجهة مع الزوج، في فيديوهات لاقت تفاعلا كبيرا من المستخدمين.
وأكدت أديسون في نهاية الفيديوهات أنها حصلت على الطلاق من زوجها بعد صراع طويل وأنها تزوجت رجلا آخر الآن.
المصدر:
سكاي نيوز عربية
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