قاصر تحرق والدها وهو حياًّ!

أقدمت طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً، على قتل والدها حرقاً بعد تعديه عليها جنسياًّ بمنطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة في مصر، حيث تفحم نتيجة الحريق.

وذكر البلاغ أن الحادث وقع في منطقة صفط اللبن، حيث انتقلت قوة من القسم ووجدت نشوب الحريق بسرير بغرفة نوم، وتفحم قاطن الشقة 36 عاماً حيث كان مستغرقاً بالنوم، وأثناء الحريق شوهدت نجلته 13 سنة تنصرف بحقيبة بها ملابسها، وبضبطها اعترفت أنها أشعلت النيران في والدها بسبب تعديه الجنسي والجسدي عليها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.كما أمرت النيابة بتشريح جثمان الضحية للوقوف على أسباب الوفاة، فيما استمعت لأقوال الطفلة.وقامت النيابة خلال استعراضها مسرح الجريمة ممثلين عن الأدلة الجنائية، بأخذ بصمات من مكان الحريق داخل غرفة النوم التي لقي فيها الأب مصرعه.