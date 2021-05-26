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في السعودية...لص يسرق سيارة بداخلها امرأة (فيديو)

Lebanon 24
26-05-2021 | 16:00
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تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سرقة سيارة بمدينة الرياض السعودية.

وأظهر الفيديو شاباً يراقب المكان بحرص، ويقترب من السيارة بهدوء، ويقتحمها.
 
 
بعد ذلك، قام الشاب بإنزال المرأة التي كانت متواجدة بداخله السيارة وينطلق.
المصدر: سبوتنيك
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