22
o
بيروت
26
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
في السعودية...لص يسرق سيارة بداخلها امرأة (فيديو)
Lebanon 24
26-05-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر سرقة سيارة بمدينة الرياض السعودية.
وأظهر الفيديو شاباً يراقب المكان بحرص، ويقترب من السيارة بهدوء، ويقتحمها.
بعد ذلك، قام الشاب بإنزال المرأة التي كانت متواجدة بداخله السيارة وينطلق.
المصدر: سبوتنيك
مواضيع ذات صلة
الهام شاهين تتعرض للسرقة... هذا ما جرى معها
Lebanon 24
الهام شاهين تتعرض للسرقة... هذا ما جرى معها
27/05/2021 06:00:08
27/05/2021 06:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق يستعرض العلاقات بين السعودية وعُمان
Lebanon 24
اتصال بين الملك سلمان والسلطان هيثم بن طارق يستعرض العلاقات بين السعودية وعُمان
27/05/2021 06:00:08
27/05/2021 06:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
سرقة سيارة في البترون
Lebanon 24
سرقة سيارة في البترون
27/05/2021 06:00:08
27/05/2021 06:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لص يقتحم فيلا فنانة معروفة لسرقتها.. وهذه تفاصيل الحادثة
Lebanon 24
لص يقتحم فيلا فنانة معروفة لسرقتها.. وهذه تفاصيل الحادثة
27/05/2021 06:00:08
27/05/2021 06:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية
سرقة
تابع
الأكثر قراءة
نفذ من الأسواق.. هذا سعر فستان نادين نسيب نجيم الأصفر الذي شغل العالم (فيديو)
Lebanon 24
نفذ من الأسواق.. هذا سعر فستان نادين نسيب نجيم الأصفر الذي شغل العالم (فيديو)
02:00 | 2021-05-26
26/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما بدا منهكا ونحيفا.. جواد حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده
Lebanon 24
بعدما بدا منهكا ونحيفا.. جواد حسن نصرالله يحسم الجدل ويكشف مرض والده
04:44 | 2021-05-26
26/05/2021 04:44:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية خطف على أوتوستراد "السيد هادي".. وفيديو يوثّقها!
Lebanon 24
عملية خطف على أوتوستراد "السيد هادي".. وفيديو يوثّقها!
05:36 | 2021-05-26
26/05/2021 05:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
للمرة الأولى جيسيكا عازار تكشف: هكذا تعرفت على خطيبي.. ومحمد رجل بكل معنى الكلمة (فيديو)
Lebanon 24
للمرة الأولى جيسيكا عازار تكشف: هكذا تعرفت على خطيبي.. ومحمد رجل بكل معنى الكلمة (فيديو)
03:00 | 2021-05-26
26/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يحمل الأسبوع الأخير من شهر أيار على الصعيد العاطفي؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
Lebanon 24
ماذا يحمل الأسبوع الأخير من شهر أيار على الصعيد العاطفي؟ إليكم توقعات ماغي فرح للأبراج
02:00 | 2021-05-26
26/05/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
22:54 | 2021-05-26
برجك اليوم
14:00 | 2021-05-26
قاصر تحرق والدها وهو حياًّ!
11:00 | 2021-05-26
زوجها يخونها... ما علاقة الجريدة؟
08:00 | 2021-05-26
حفرة "تبتلع" سيارتَيْن في الشارع!
06:49 | 2021-05-26
حادثة أغرب من الخيال.. خانته زوجته في المنام فحاول ذبحها أمام أطفالها في الواقع!
06:00 | 2021-05-26
مشهد مثير.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة مشروبات غازية
فيديو
الكشف عن هاتف "5G" متطوّر ومجهّز بأحدث معالج من "Qualcomm"
Lebanon 24
الكشف عن هاتف "5G" متطوّر ومجهّز بأحدث معالج من "Qualcomm"
11:00 | 2021-05-26
27/05/2021 06:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بالرقص بفستان "تايغر" مكشوف الصدر.. وتتعرض للهجوم (فيديو)
Lebanon 24
رانيا يوسف تشعل مواقع التواصل بالرقص بفستان "تايغر" مكشوف الصدر.. وتتعرض للهجوم (فيديو)
08:00 | 2021-05-26
27/05/2021 06:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
صراع شرس بين تمساحين داخل ملعب غولف (فيديو)
Lebanon 24
صراع شرس بين تمساحين داخل ملعب غولف (فيديو)
05:00 | 2021-05-26
27/05/2021 06:00:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact