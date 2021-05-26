الحمليوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنيةالثورالمساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكماالجوزاءالوضع يتطلب منك الحكمة واللباقة والدبلوماسية وعدم التصرف بتشنجالسرطانحاول أن تجنّب الخلافات والكلام الجارحالأسدتكون سبّاقًا في إظهار عواطفك الجياشة للشريكالعذراءمؤشرات إلى تأخير في مختلف المعاملات والأحكام والنتائجالميزانقد تفكر في في كسب أحد الأشخاص أو أحد المناصب أو ربما تنفيذ أحد المشاريع التي تحلم بهاالعقربقد يكون الشريك مخطئاً في بعض تصرفاتهالقوستمرّ بأزمة في علاقتك بالحبيب لكنك تعرف كيف تتجاوزها بحكمتك وسعة صدركالجديالفراغ العاطفي يسيطر عليكالدلولا تكن اتكالياً وقم أنت بالمبادرة تجاه الحبيبالحوتتتلقى معاملة مغرية من الشريك وتفكر في الأفضل