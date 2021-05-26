الحمل
يوم مناسب لملاحقة بعض الأعمال والاتصالات المهنية
الثور
المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحتكما
الجوزاء
الوضع يتطلب منك الحكمة واللباقة والدبلوماسية وعدم التصرف بتشنج
السرطان
حاول أن تجنّب الخلافات والكلام الجارح
الأسد
تكون سبّاقًا في إظهار عواطفك الجياشة للشريك
العذراء
مؤشرات إلى تأخير في مختلف المعاملات والأحكام والنتائج
الميزان
قد تفكر في في كسب أحد الأشخاص أو أحد المناصب أو ربما تنفيذ أحد المشاريع التي تحلم بها
العقرب
قد يكون الشريك مخطئاً في بعض تصرفاته
القوس
تمرّ بأزمة في علاقتك بالحبيب لكنك تعرف كيف تتجاوزها بحكمتك وسعة صدرك
الجدي
الفراغ العاطفي يسيطر عليك
الدلو
لا تكن اتكالياً وقم أنت بالمبادرة تجاه الحبيب
الحوت
تتلقى معاملة مغرية من الشريك وتفكر في الأفضل