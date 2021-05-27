ذبح والدته وشقيقته وقتل والده في المستشفى.. شاهد عيّان يروي تفاصيل الجريمة المروعة

أقدم شاب مصري في العشرين من عمره في قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار على ذبح شقيقته ووالدته، وشرع في قتل والده، الذي لا يزال يتلقى العلاج داخل غرفة العناية المركزة في ظروف غامضة.

وفجر شاهد عيان من أهالي قرية صندفا التابعة لمركز بني مزار وصديق الجاني مفاجأة في تصريح خاص نقلته وكالة "سكاي نيوز عربية " قائلا: "إن صديقه محمد تعرض لسحر أسود، حيث رأى والدته وشقيقته على هيئة أفعى وثعبان"، على حد تعبيره.

وتابع الشاهد: "هذا الأمر دعا المجني عليهن لرش مياه مقروء عليها آيات من القرآن الكريم بغرفته. وفق ما طلب منهم الشيخ الذي ذهبن إليه لفك السحر الأسود عن محمد، كما قال لهم الشيخ (ابنكم سيكون أفضل)، ولم يعلما أن ما قاما برشه بغرفته هو سحر".