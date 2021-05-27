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غرق عائلة باكملها... والسبب سيلفي

Lebanon 24
27-05-2021 | 14:00
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علنت الشرطة الإندونيسية، اليوم الخميس، مصرع 5 أشخاص من عائلة واحدة غرقا إثر انهيار جسر عائم تجمعوا عليه لالتقاط صورة ذاتية (سيلفي).

ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن قائد الشرطة المحلية جنيدي نور، أن أفراد العائلة، وهم 14 فردا، كانوا يحاولون التقاط الصورة على الجسر الواقع على ضفاف بحيرة كاندي.
 
وأوضح نور أن الموقع يعد منطقة سياحية في غرب جزيرة سومطرة إلا أنه ليس خاضعا للمراقبة.

ومن بين ضحايا الحادث الخمس، شاب في الـ 17 من عمره، بينما نجا باقي أفراد الأسرة.

وأوضح مسؤول الشرطة أن رجال الإنقاذ تمكنوا من انتشال الجثث وفتح تحقيق في الحادث.

وكان حادث مماثل وقع في وقت سابق من أيار الجاري، في بحيرة في جزيرة جاوة الإندونيسية.

وفي الحادث لقي 9 إندونيسيين مصرعهم غرقا عندما انقلب بهم قارب محمّل فوق طاقته نتيجة تجمع سياح على متنه لالتقاط صورة سيلفي.

 وتكثر حوادث السفن والقوارب في إندونيسيا، الأرخبيل الكبير في جنوب شرق آسيا المؤلف من حوالى 17 ألف جزيرة، ويرجع هذا بشكل خاص لضعف قواعد السلامة.
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