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فيديو لا يصدق.. نحلتان تفتحان غطاء زجاجة غازية

Lebanon 24
27-05-2021 | 22:00
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أشعل فيديو تظهر فيه نحلتان تتعاونان على إزالة غطاء علبة مشروبات غازية بحرفية ومهارة عالية، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين.

وأظهرت المشاهد التي تم التقاطها في ساو باولو، بالبرازيل، النحلتين تتموقعان عند جانبي الزجاجة، وتستخدمان أرجلهما لدفع الغطاء لأعلى.
وبعد لحظات فقط، تمكنتا من رفع الجزء العلوي للغطاء الذي سرعان ما سقط على الأرض.

مشاركات وإعجابات
وحظي المقطع بالعديد من المشاركات والإعجابات، لذكاء النحل رغم صعوبة المهمة التي قد تبدو مستحيلة.

يشار إلى أن تلك المشاهد الرائعة نشرت قبل أيام، على قناة خاصة في يوتيوب تحمل اسم "Viral Hog ". وقال مصور الفيديو حينها إنه رصد النحلتين أثناء استراحة الغداء في عمله، مضيفا "حصلت على مشروب غازي من أحد العملاء، لكن النحل سرعان ما سرقه".

كذلك شارك المقطع العديد من الناشطين والمؤثرين على مواقع التواصل، حيث نشره لاعب كرة السلة السابق ريكس تشابمان، المعروف بمشاركته مشاهد مثيرة على حسابه في تويتر.
 
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