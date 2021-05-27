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برجك اليوم

Lebanon 24
27-05-2021 | 22:54
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الحمل
بانتظارك استحقاق عاطفي مصيري
الثور
 يدعوك هذا اليوم إلى عدم التسرّع في قراراتك
الجوزاء
 قد تجري الرياح اليوم بخلاف ما تتمناه 
السرطان
 عليك هذا اليوم عدم توقيع عقود أو حسم أمر
الأسد
يطرأ تحسين على وضعك المهني
العذراء
منحك هذا اليوم حيوية مذهلة
الميزان
يبشر هذا اليوم بنجاح غير متوقع يعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل
العقرب
يحذّرك هذا اليوم من أخطار قد تتعرّض لها
القوس
لا تهمل مشاعر الحبيب وخصص له المزيد من الوقت قبل أن يقدم على قرار مصيري
الجدي
عليك أن تكون أكثر عقلانية في اتخاذ القرارات الحاسمة في العمل
الدلو
 لا تستلم أمام الضغوط والمطالب الكثيرة
الحوت
لا تجازف بما تملك
 
المصدر: السومرية
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