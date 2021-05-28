جوائز "يانصيب" لمن تمّ تطعيمهم بلقاح "كورونا"!

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية، غافين نيوسوم، عن جوائز "يانصيب" بقيمة 116.5 مليون دولار لمن تم تطعيمهم ضد فيروس "كورونا".وحسب شروط "اليانصيب"، سيتمكن 10 أشخاص يتم اختيارهم يوم 15 حزيران من الفوز بـ 1.5 مليون دولار لكل فائز.وسيحصل 30 فائزاً آخر على 50 ألف دولار لكل واحد منهم في 4 و11 حزيران المقبل.ويمكن المشاركة في "اليانصيب" لسكان كاليفورنيا الذين تزيد أعمارهم على 12 سنة، والذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح "كورونا".