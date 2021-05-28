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طفل للبيع عبر "فيسبوك"... آخر الدني!

Lebanon 24
28-05-2021 | 11:00
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أفادت تقارير أخبارية، أن الأجهزة الأمنية المختصة في مصر تمكنت من اعتقال أحد المطلوبين الجنائيين والذي عرض طفله للبيع في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في وزارة الداخلية المصرية قد تلقت معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بالنشر على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك للتواصل مع الراغبين بتبني الأطفال، والإعلان عن استعداده  لبيع طفل مقابل مبلغ مالي محدد.

وذكر موقع "صدى البلد"  أن السلطات المختصة باشرت على الفور بإجراء  التحريات وجمع المعلومات المتعلقة بصاحب صفحة "الفيسبوك" المشار إليها، ليتبين أنه  عاطل عن العمل وله سوابق جنائية ويقيم في حي روض الفرج بالقاهرة.

وعلى الفور، أعدت الأجهزة الأمنية عدة أكمنة، حيث تمكن إحداها من اعتقال المطلوب بدائرة قسم شرطة حي الدقي بمحافظة الجيزة وبصحبته ابنه الذي عرضه للبيع، وكما جرى مصادرة هاتفين للمتهم تبين وجود رسائل نصية عليها تؤكد نواياه الإجرامية في الإتجار بنجله.

وخلال التحقيقات التي لم تكشف عن اسم وهوية المتهم، أقر والد الطفل بمحاولته التخلي عنه بالبيع عن طريق عرضه على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي.
.
وزعم المتهم أنه اضطر إلى فعلته نظراً لمروره بضائقة مالية، ولتغيب زوجته (والدة الطفل المجنى عليه) عن المنزل منذ عدة سنوات.
المصدر: BBC-الحرة
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