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سفينة صيد تنجو بأعجوبة من إعصار مدمر! (فيديو)

Lebanon 24
28-05-2021 | 08:39
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للمرة الثانية خلال شهر تتعرض الهند لإعصار قوي مدمر، أودى هذه المرة بحياة ستة أشخاص، لقي بعضهم حتفه بسبب تساقط الأشجار وانهيار المباني.

وبحسب موقع "مير 24"، كان أكثر من 10 ملايين شخص يعيشون على الساحل الشرقي للبلاد في منطقة الكارثة، حيث غمرت الأمطار الغزيرة والمياه من خليج البنغال نحو 150 قرية.

في سنغافورة المجاورة، كان السكان المحليون خائفين من إعصار عملاق. كادت سفينة صيد بطاقمها أن تدخل في قلب الإعصار. تم تصوير الفيديو من قارب قريب. يُظهر الفيديو كيف اقتربت الدوامة من السفينة ولمستها، ولحسن الحظ، تمكن الصيادون من الفرار.

دمرت رياح الإعصار التي وصلت سرعتها إلى 140 كيلومترا في الساعة ما يقرب من 300 ألف منزل وجسورا وسدودا وخطوط كهرباء. وتم إجلاء أكثر من مليون ونصف المليون شخص من منطقة الكارثة.
المصدر: سبوتنيك

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