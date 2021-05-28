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منوعات
داخل مقهى في العراق.. القهوة مجاناً لمن تلقّى لقاح كورونا
Lebanon 24
28-05-2021
|
14:00
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عمد مقهى في العاصمة العراقية بغداد إلى اعتماد طريقة جديدة تهدف لتشجيع الناس على تلقي اللقاح المضاد لـ"كورونا".
ووفقاً لوكالة "رويترز"، فإن المقهى يقدم القهوة مجاناً لزبائنه الذين حصلوا على اللقاح، وهو يسعى من خلال هذه الطريقة لنشر الوعي بشأن ضرورة التطعيم ضد الوباء، والتصدي لحالة الخوف من اللقاح التي تسود أوساط الكثيرين في العراق.
ويحمل المقهى اسم "قهوة وكتاب"، وقد وضعت لافتة عند مدخله تحمل عبارة: "أخذت اللقاح؟؟؟. قهوتك على حسابنا!!!. شكراً لأنك تساعد على انتهاء الفيروس".
وهنا، فإنه ما على الزبون سوى إظهار صورة للبطاقة التي تفيد بتلقيه لقاح "كورونا"، الأمر الذي يخوله الحصول على فنجان قهوة مجاناً.
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