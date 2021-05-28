الصين تفرض رقابة على حلقة "فريندز".. مشاهد ليدي غاغا و "BTS" ممنوعة

فرضت الصين رقابة صارمة على الحلقة الخاصة التي جمعت أبطال مسلسل "فريندز" الشهير، والتي جرى بثها عبر منصة "HBO Max"، الخميس.ووفقاً للتقارير، فإن نسخة الحلقة التي عرضت في الصين جاءت متجزأة، إذ لم تُعرض للمشاهدين هناك أي مشاهد تظهر ضيوف الحلقة مثل أعضاء فرقة "BTS" و ليدي غاغا وجاستين بيبر.ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فإن هناك اعتقاد بأنه جرى قطع المشاهد المرتبطة بالنجوم المشار إليهم، باعتبار أنهم وجهوا إساءات إلى الصين في الماضي.وفي الواقع، فإن المسلسل الكوميدي الأمريكي "فريندز" يحظى بشعبية كبيرة في الصين، وقد أثارت عملية اجتزاء المشاهد جدلاً كبيراً.وبحسب التقارير، فإن الكثير من المعجبين والمتابعين قاموا بتجميع ومشاركة المقاطع المحذوفة من الحلقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما قام آخرون بتوزيع روابط لحلقة "فريندز" الكاملة غير الخاضعة للرقابة والتي يمكن متابعتها عبر الانترنت من خلال مواقع مختلفة.ومن غير الواضح ما إذا كانت الحكومة الصينية قد أصدرت توجيهات رسمية لفرض الرقابة، أو ما إذا كنت منصات البث "iQiyi" و "Youku" و "Tencent Video" قد فعلت ذلك بنفسها لتجنب السماح لمحتوى "حساس سياسياً" بالمرور إلى الجمهور.وفي السابق، كانت هناك دعوات في الصين لمقاطعة فرقة "BTS" بسبب تعليقات أدلى بها أحد الأعضاء حول الحرب الكورية (بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية).وسبق أن أعرب العضو "RM" (واسمه الكوري كيم نام-جون) -قائد فرقة بي تي إس- عن مشاعره لحصول فرقته على جائزة بين بليت التي تمنحها منظمة جمعية كوريا، وهي منظمة ودية كورية أمريكية في الولايات المتحدة الأميركية: "إن هذا العام يصادف مرور 70 عامًا على الحرب الكورية، وإن تاريخ الألم المشترك بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وتضحيات الكثير من الرجال والنساء ستبقى خالدة في ذكرياتنا".وحينها، أثارت تصريحات المغني غضب مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الصين التي كانت تدعم كوريا الشمالية في الحرب.كذلك، فقد جرى منع المغنية ليدي غاغا من القيام بجولة في الصين، بعد اجتماعها مع الدالاي لاما في عام 2016 .ومن خلال إظهار دعمها للزعيم الروحي للتبت، كانت غاغا قد أزعجت المسؤولين الصينيين الذين شعروا أنه زعيم صوري للانفصالية التبتية.وقبل سنوات عديدة، أعلنت السلطات الصينية عن منع مغني البوب الكندي، جاستن بيبر، من الغناء على أراضيها بسبب سلوكه المثير للجدل.