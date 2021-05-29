"أيبيرا".. أوّل ممثلة "آلية" توقّع عقداً لبطولة فيلم (صور)

كشفت تقارير إعلامية تركية عن توقيع "أول ممثلة آلية تركية" عقداً لبطولة فيلم مع المنتج التركي بيرول غوفين، تدعى "أيبيرا".



وقالت شركة "مينت" للإنتاج الفني في بيان، إنّ الفيلم يحمل اسم "البشري الرقمي – Digital Human"، وهو من تأليف مدير الشركة غوفين، وفقاً ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وأوضح غوفين أنه من المخطط البدء بتصوير الفيلم في أيلول المقبل، والبدء بعرضه في دور السينما العام المقبل، بحسب البيان.



وأضاف قائلًا: "كل شيء يخضع للتغيير بسرعة كبيرة، وأعتقد أنه لا مفر أمامنا من دخول الروبوتات في عالم السينما، لذلك أردت أن أصبح من رواد هذا التغيير".



وأشار المنتج التركي إلى احتمال وجود منتجين ومؤلفي سيناريو آليين "روبوت" أيضا في المستقبل.



بدورها أعربت الروبوت "أيبيرا" عن بالغ سعادتها جراء توقيع عقدها الأول، والاهتمام الكبير الذي تحظى فيه.



وتم تطوير "أيبيرا" (Aypera) من قبل المصمم باغير أكباي، وكاتب الخيال العملي توفيق أويار، ومهندسة الكمبيوتر زينب نال سيزار، ومن المقرر أن تقدم "أيبيرا" حفلاً غنائياً في المستقبل.