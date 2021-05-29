"خفّاش" يثير الذعر داخل طائرة.. ويجبرها على العودة! (فيديو)



اضطرت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية إلى العودة إلى "مطار أنديرا غاندي الدولي" في نيودلهي بعد إقلاعها بنحو نصف ساعة تقريباً في طريقها إلى نيوارك بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك بسبب أمر أثار ذعر الركاب.

وفي التفاصيل التي أوردتها شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ السبب وراء الذعر الذي عاشه الركاب على متن الطائرة، فليس بسبب خلل فني ولا حالة طارئة ما في المحركات، وإنما "خفاش".

فقد شوهد خفاش في مقصورة الركاب في طائرة "بوينغ 737" تابعة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، وهو يحلق في حالة اضطراب داخل المقصورة.



ومع انتشار الذعر على الطائرة، أبلغ الطاقم قائدها عن وجود الخفاش، الذي قام بدوره بإبلاغ مراقب الحركة الجوية في المطار، حيث أعلنت حالة الطوارئ الاحتياطية.



وتم استدعاء موظفي الحياة البرية للقبض على الخفاش وإزالته من المقصورة.

وفي وقت لاحق، عثر على الخفاش ميتا في درجة رجال الأعمال بالقرب من المقعد رقم ثمانية، ثم تم تبخير الطائرة، وفقاً لما ذكره مسؤولو المديرية العامة للطيران المدني في الهند.



ثم استقل الركاب رحلة مختلفة قبل وصول رحلة الخطوط الجوية الهندية إلى مطار نيوارك الأميركي في وقت لاحق من نفس اليوم.