بعد ضبطه عارياً... نائب كندي يرتكب فعلاً مشيناً أمام الكاميرا

تنحى نائب كندي عن بعض مهماته، وذلك بعدما ضبطته كاميرا وهو يتبول خلال جلسة افتراضية في البرلمان.وجاءت الحادثة المشينة بعد شهر من ظهور النائب وليام آموس عارياً في جلسة افتراضية أخرى.وكتب النائب آموس على حسابه في "تويتر" مساء الخميس: "الليلة الماضية، خلال حضوري جلسة افتراضية لمجلس العموم، في مكان غير عام، تبولت دون أن أدرك أنني كنت أمام الكاميرا".وأضاف: "أشعر بإحراج شديد جراء أفعالي وجراء القلق الذي قد أكون سببته لأي شخص شاهده. ورغم أنه كان عرضيا، فإن ذلك غير مقبول وأنا أعتذر"، حسبما نقلت "فرانس برس".