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دوقة كامبريدج تتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (صورة)

Lebanon 24
29-05-2021 | 14:00
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أعلنت كاثرين ميدلتون، زوجة الأمير ويليام البريطاني، اليوم السبت، إنها تلقت الجرعة الأولى من اللقاح الواقي من مرض "كوفيد-19"، وأشادت بكل من شارك في إطلاق برنامج التطعيم بالمملكة.

وأوضحت دوقة كامبريدج (39 عاماً) عبر حسابها في "تويتر" أنها تلقت الجرعة الأولى مع زوجها في متحف العلوم، وهو معلم سياحي بارز ليس بعيدا عن منزلها في غرب لندن، مضيفة: "أنا ممتنة للغاية  لكل من لعب دورا فى عملية التطعيم.. شكرا على كل ما فعلتموه".
يذكر أن السلطات البريطانية تقدم حاليا اللقاح الواقي من مرض "كوفيد-19" لأي مواطن بريطاني يبلغ من العمر 30 عاما أو أكثر، وقد تلقى حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح 38,8 مليون شخص.
 
 
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