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برجك اليوم

Lebanon 24
29-05-2021 | 22:58
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الحمل
تتعزز قدراتك وتجد حلولاً لمشكلات عالقة
الثور
 تشعر بالقوة وتزداد اشراقاً وتقود مسيرتك وتحرز كسباً مادياً
الجوزاء
 ابتعد عنَ إثارة المشكلات وإذا أمكن إبقَ على الحياد
السرطان
 قد تتخلّى اليوم عن بعض القناعات التي لم تعد تخدم واقعك
الأسد
يوم مهم من العلاقات الجيدة والأعمال الناجحة والمفاجآت السعيدة
العذراء
تجاربك السابقة في المجال العاطفي لم تكن جيدة، لكن ما تواجهه اليوم يختلف كلياً
الميزان
الاستماع إلى النصائح بات ضرورياً
العقرب
تجد نفسك ضحية بعض الابتزاز في العمل ما يدفعك الى الغضب والثورة
القوس
بانتظارك اليوم الكثير من الفرص الذهبية
الجدي
عليك أن تهتم بتفاصيل عملك أكثر اليوم
الدلو
عش أيامك كما يجب
الحوت
يوم مميّز يسلّط الأضواء على قدراتك الإبداعية والإنسانية
 
المصدر: السومرية
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