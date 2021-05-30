رئيس وزراء يركض للحاق بالقطار.. هذا ما فعله عندما خاطبته سيدة (فيديو)

أثار فيديو لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وهو يركض للحاق بالقطار في لندن، تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل.





وقامت السيدة التي التقطت المقطع بمخاطبة رئيس الوزراء خلال ركضه مسرعا مع عدد من مرافقيه قائلة "مرحبا بوريس" ليلوح لها الأخير بيديه على عجل. وتداول ناشطون مقطع الفيديو الذي يظهر فيه جونسون وهو ركض للحاق بقطار في محطة قطار "واترلو" بالعاصمة البريطانية.وقامت السيدة التي التقطت المقطع بمخاطبة رئيس الوزراء خلال ركضه مسرعا مع عدد من مرافقيه قائلة "مرحبا بوريس" ليلوح لها الأخير بيديه على عجل.