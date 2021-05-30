منوعات

مأساة تهز مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة وهذه التفاصيل

Lebanon 24
30-05-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-828263-637579562930482301.jpg
Doc-P-828263-637579562930482301.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مأساة إنسانية شهدتها قرية مصرية، حيث عثر الأهالي على جثث 4 أطفال داخل سيارة متوقفة على جانب الطريق.

وعثر أهالي عزبة الثابت التابعة لقرية ميت ربيعة بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية شمال البلاد، على جثث 4 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 3 إلى 6 سنوات، ملقاه داخل سيارة متوقفة على جانب الطريق الرئيسي في القرية.

كما كشفت التحريات التي أجرتها أجهزة الأمن أن السيارة مملوكة لوالد أحد الأطفال المتوفين، وأنها مغلقة من الداخل، ولا توجد آثار لعنف على جثث الأطفال، ما رجح وفاتهم خنقا لبقائهم داخل السيارة لفترة طويلة، خاصة مع إغلاق كافة منافذ السيارة وصعوبة فتحها من الداخل.

ورجحت التحريات قيام أحد الأشخاص باصطحاب الأطفال في السيارة وتركهم بداخلها، ما أدى لاختناقهم ووفاتهم، فيما قررت السلطات استدعاء مالك السيارة وأسر الأطفال للاستماع لأقوالهم، للكشف عن ملابسات الحادث

يُشار إلى أنّه تم إخطار النيابة التي أمرت بدفن جثث الأطفال تولت التحقيق.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
08:00 | 2021-05-30
07:00 | 2021-05-30
06:40 | 2021-05-30
02:00 | 2021-05-30
22:58 | 2021-05-29
16:00 | 2021-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website