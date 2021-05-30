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بعمر الـ97 نال شهادة جامعية.. هذه قصة مسن أبعدته الحرب عن الدراسة!

Lebanon 24
30-05-2021 | 11:00
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في خضم الحرب العالمية الثانية، ترك الأميركي بيل غوسيت، جامعته لكي يلتحق بحيش بلاده الذي انخرط في الحرب.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن غوسيت (97 عاما) التحق بكلية لينكولن، لكن الأمر انتهى بها في سلاح الجو الأميركي قبل أن يتم دراسته الجامعية.
 
وقالت كلية لينكولن بولاية إيلينوي إن المسن الأميركي جاء إليها عام 2019، طالبا العودة إلى صفوف الكلية من أجل استكمال دراسته الجامعية التي انقطع عنها منذ عقود طويلة.

وذكرت الكلية أنها قررت إعادة تسجيل الطالب، مع اعتماد العلامات التي حققها في أربعينيات القرن الماضي.

وتابعت في بيان: ألهمنا رغبته في الحصول على شهادة بعد 80 عاما من بدء تعليمه".

أكمل جوسيت درجة مشاركته في الآداب في عام 2020 ، لكنه اضطر إلى انتظار حفل التخرج لعام 2021 بسبب جائحة كورونا.

وفاجأته الكلية أيضا بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية.
المصدر: سكاي نيوز
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