24
o
بيروت
27
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
21
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
منوعات
بعمر الـ97 نال شهادة جامعية.. هذه قصة مسن أبعدته الحرب عن الدراسة!
Lebanon 24
30-05-2021
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في خضم الحرب العالمية الثانية، ترك الأميركي بيل غوسيت، جامعته لكي يلتحق بحيش بلاده الذي انخرط في الحرب.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن غوسيت (97 عاما) التحق بكلية لينكولن، لكن الأمر انتهى بها في سلاح الجو الأميركي قبل أن يتم دراسته الجامعية.
وقالت كلية لينكولن بولاية إيلينوي إن المسن الأميركي جاء إليها عام 2019، طالبا العودة إلى صفوف الكلية من أجل استكمال دراسته الجامعية التي انقطع عنها منذ عقود طويلة.
وذكرت الكلية أنها قررت إعادة تسجيل الطالب، مع اعتماد العلامات التي حققها في أربعينيات القرن الماضي.
وتابعت في بيان: ألهمنا رغبته في الحصول على شهادة بعد 80 عاما من بدء تعليمه".
أكمل جوسيت درجة مشاركته في الآداب في عام 2020 ، لكنه اضطر إلى انتظار حفل التخرج لعام 2021 بسبب جائحة كورونا.
وفاجأته الكلية أيضا بمنحه درجة الدكتوراه الفخرية.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
ميشال حايك يضرب من جديد.. وهذا ما توقعه الى هذه الشخصية القيادية (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. وهذا ما توقعه الى هذه الشخصية القيادية (فيديو)
07:00 | 2021-05-30
30/05/2021 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في بيروت... مداعبات وتحرش جنسي أممي
Lebanon 24
في بيروت... مداعبات وتحرش جنسي أممي
02:30 | 2021-05-30
30/05/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري وجنبلاط: "ما رح ننطر كتير"
Lebanon 24
بري وجنبلاط: "ما رح ننطر كتير"
03:00 | 2021-05-30
30/05/2021 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
Lebanon 24
إليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية صباح اليوم الأحد
02:40 | 2021-05-30
30/05/2021 02:40:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تعميم هام من الطيران المدني.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
تعميم هام من الطيران المدني.. هذا ما جاء فيه
15:33 | 2021-05-29
29/05/2021 03:33:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
10:01 | 2021-05-30
الحكم على 16 طبيبا بالسجن.. هذا ما تسببوا به لطفلة!
08:00 | 2021-05-30
كتلة فحم فوق المياه.. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب (فيديو)
07:00 | 2021-05-30
ميشال حايك يضرب من جديد.. وهذا ما توقعه الى هذه الشخصية القيادية (فيديو)
06:40 | 2021-05-30
وفاة مأساوية لمحامٍ.. أصيب بـ"كورونا" وبالعفن الاسود والابيض والاصفر
05:00 | 2021-05-30
مأساة تهز مصر.. وفاة 4 أطفال خنقاً داخل سيارة وهذه التفاصيل
02:00 | 2021-05-30
رئيس وزراء يركض للحاق بالقطار.. هذا ما فعله عندما خاطبته سيدة (فيديو)
فيديو
كتلة فحم فوق المياه.. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب (فيديو)
Lebanon 24
كتلة فحم فوق المياه.. النيران تلتهم سفينة مكتظة بأكثر من 200 راكب (فيديو)
08:00 | 2021-05-30
30/05/2021 20:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
"خفّاش" يثير الذعر داخل طائرة.. ويجبرها على العودة! (فيديو)
Lebanon 24
"خفّاش" يثير الذعر داخل طائرة.. ويجبرها على العودة! (فيديو)
04:00 | 2021-05-29
30/05/2021 20:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يثير القرف والاشمئزاز.. زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
Lebanon 24
فيديو يثير القرف والاشمئزاز.. زبون يصور جرذا بسوبرماركت وجده يأكل من طعام جاء ليشتريه
03:30 | 2021-05-29
30/05/2021 20:32:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact