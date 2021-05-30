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وفاة مأساوية لمحامٍ.. أصيب بـ"كورونا" وبالعفن الاسود والابيض والاصفر

Lebanon 24
30-05-2021 | 13:40
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توفي رجل هندي في نيودلهي، بعد إصابته بفيروس كورونا، وتم تشخيص إصابته بثلاثة أمراض فطرية خطيرة  "العفن الأسود"، و"العفن الأبيض"، و"العفن الأصفر".

ووفقا لموقع "إنديان إكسبريس" الهندية، تم نقل كونوار سينغ البالغ من العمر 59 عامًا، إلى مستشفى بمدينة غازي آباد، الواقعة في ضواحي نيودلهي بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا، وخلال عملية تنظير أجريت في 24 أيار، تم الكشف عن إصابته بثلاثة أمراض فطرية خطيرة.

ومن جانبه قال الطبيب:" توفي سينغ، الذي كان يعمل محاميًا في المدينة، يوم أمس السبت".
 
 
المصدر: سبوتنيك
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