بحيلة تعلمتها من زوج والدتها.. فتاة تمنع هجوماً على فندق

روت إحدى مستخدمات تيك توك كيف تمكنت من منع رجلين من اقتحام غرفتها في الفندق عندما كانت بعمر 15 عاماً مستعينة بنصيحة قدمها لها زوج والدتها.

وشاركت المرأة مقطع فيديو على تيك توك، ويظهر فيه جهاز يمكن إدخاله أسفل الأبواب واستخدامه لسحب المقبض من الداخل، وحظي بأكثر من 13 مليون مشاهدة.

وتقول جوزي باورز إن الحادثة وقعت لها عندما كانت في إجازة مع عائلتها، ووصفتها بأنها أكثر التجارب رعباً في حياتها.

وتقول جوزي إنها كانت مراهقة عندما أقامت في أوشن سيتي في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة، وكانت بمفردها في غرفة الفندق تستعد للخروج، بينما كان باقي أفراد عائلتها لا يزالون على الشاطئ.

وعندما كانت على وشك الاستحمام، قالت إنها سمعت ضوضاء ووجدت أن الأداة الغريبة التي ظهرت في الفيديو قد وضعت تحت الباب، وقبل أن يتاح لها الوقت للتفكير، تقول جوزي إن رجلاً بدأ في فتح الباب، وسرعان ما أغلقته مرة أخرى ووضعت القفل عليه.

وتقول جوري إن الرجال كانوا يتحدثون عبر الباب وادعوا بأنهم عمال فندق كانوا هناك من أجل إصلاح الباب، لكنها استطاعت أن تكتشف من ملابسهم أنهم ليسوا موظفين. وفي تلك اللحظة تمكنت من تذكر النصيحة التي قدمها لها زوج والدتها والتي دفعت الرجال إلى الهرب، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وأوضحت جوزي التي تبلغ من العمر الآن 19 عاماً "زوج والدتي هو ضابط شرطة، لقد علمني ألا أخبر الناس أبداً أنني بمفردي، وصرخت يا أبي، هناك شخص ما هنا لإصلاح الباب، وبمجرد أن اعتقدوا أنني لست وحدي وأن والدي معي في الغرفة سارعوا للهرب".

وتمت مشاهدة مقطع الفيديو ملايين المرات، حيث علق أحد الأشخاص قائلاً: "حسنًا، كانت فكرة رائعة، أنت ذكية جداً وأنا سعيد جدًا لأنك بخير".

وكتبت مستخدم آخر: "كان هذا تفكيراً رائعاً، أنا سعيد لأنك كنت قادرة على التفكير بهذه السرعة وتذكر شيئاً ما كنت قد تعلمته".