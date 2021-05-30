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منوعات
ذعر في الصين.. قطيع من الأفيال البرية يتجول في الشوارع! (فيديو)
Lebanon 24
30-05-2021
|
14:00
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أثار قطيع من الأفيال البرية ذعر الصينيين بعد ظهورها في الحقول بالقرب من المناطق السكنية بمحافظة إيشان في جنوب غرب الصين.
وهذه ليست المرة الأولى لظهور الأفيال بالقرب من المناطق السكنية حيث شوهد قطيع من حوالي 15 فيلا يتجول في شوارع نفس المدينة قبل أيام، مما تسبب بإجلاء المواطنين بشكل عاجل.
وذكر التلفزيون الصيني أن تجول هذا القطيع في المدينة تسبب بأكثر من 400 حادث منذ منتصف نيسان وأدى إلى تدمير المحاصيل المحلية التي بلغت قيمتها حوالي مليون دولار أميركي.
المصدر:
روسيا اليوم
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