الحملتطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك الماليةالثورعناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلةالجوزاءركّز على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكاً بشؤون مهنية طارئةالسرطانقد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرجالأسدتتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعضالعذراءحاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة،الميزانتجنّب إلقاء التهم واختلاق المشكلاتالعقربكن حذراً جداً ومتحفظاًالقوسحذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدةالجديتمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسكالدلوتتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفةالحوتيوم إيجابي