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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
30-05-2021
|
22:54
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الحمل
تطور مفاجئ يؤثر في أوضاعك المالية
الثور
عناوين مهمة وكبيرة للمرحلة المقبلة
الجوزاء
ركّز على أوضاعك المالية ولا تجعل نفسك منهمكاً بشؤون مهنية طارئة
السرطان
قد تجد نفسك في غير ورطة أو موقف محرج
الأسد
تتعدد المسؤوليات وتتداخل بعضها مع بعض
العذراء
حاول أن تعمل ضمن فريق ولا تتخذ قرارات منفردة،
الميزان
تجنّب إلقاء التهم واختلاق المشكلات
العقرب
كن حذراً جداً ومتحفظاً
القوس
حذار أجواء هذا اليوم فالمعاكسة شديدة
الجدي
تمالك أعصابك وتحاشَ التسرّع في الدفاع عن نفسك
الدلو
تتخلص من بعض النقاشات المهنية العاصفة
الحوت
يوم إيجابي
المصدر: السومرية
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