خلال محاولته إنقاذ مواطن من الانتحار.. شاهدوا ماذا حصل لرجل الأمن (فيديو)

شاب في رفحاء حاول مساعدة شخص يريد الانىحار ولكنه قام برميه من فوق السطح pic.twitter.com/lMSL747eMD
— ًفصلهز (@f9lhz) May 30, 2021
شاب في رفحاء حاول مساعدة شخص يريد الانىحار ولكنه قام برميه من فوق السطح pic.twitter.com/lMSL747eMD
الشعب وصل الى حد الانتحار بسبب أزمات التي تلتف حول حياتهم من أزمات الاقتصادية والبطالة و.. و تركي آل الشيخ وسيده محمد بن سلمان يريدون حل هذه الأزمات بحفلات موسيقية وماجنة..
شاب في رفحاء حاول مساعدة شخص يريد الانتحار ولكنه قام برميه من فوق السطح .. @Dr_Utaybi ✍ pic.twitter.com/jNmxf1T7q7
— د.محمد الدوسري (@Saudi4_1) May 30, 2021
الشعب وصل الى حد الانتحار بسبب أزمات التي تلتف حول حياتهم من أزمات الاقتصادية والبطالة و.. و تركي آل الشيخ وسيده محمد بن سلمان يريدون حل هذه الأزمات بحفلات موسيقية وماجنة..
شاب في رفحاء حاول مساعدة شخص يريد الانتحار ولكنه قام برميه من فوق السطح .. @Dr_Utaybi ✍ pic.twitter.com/jNmxf1T7q7