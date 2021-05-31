خلال محاولته إنقاذ مواطن من الانتحار.. شاهدوا ماذا حصل لرجل الأمن (فيديو)

تداول رواد في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر محاولة رجل أمن سعودي منع مواطن في مدينة رفحاء من الانتحار في حادث أسفر عن سقوطهما ووفاة الرجل وإصابة الشرطي.



ووقعت الحادثة، مساء السبت عندما حضر رجال أمن إلى مبنى سكني يقع بالقرب من ناد رياضي في رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية بعد تلقي بلاغ عن سعي مواطن سعودي خمسيني إلى الانتحار.

شاب في رفحاء حاول مساعدة شخص يريد الانىحار ولكنه قام برميه من فوق السطح pic.twitter.com/lMSL747eMD — ًفصلهز (@f9lhz) May 30, 2021



وأوضح مغردون ووسائل إعلام سعودية أنه خلال محاولة رجل أمن منع الشخص من الانتـحار سقط هو الآخر، وتعرض لإصابات خفيفة، بينما تمكن المواطن من إلقاء نفسه من أعلى المبنى ما أدى إلى وفاته. وأوضح مغردون ووسائل إعلام سعودية أنه خلال محاولة رجل أمن منع الشخص من الانتـحار سقط هو الآخر، وتعرض لإصابات خفيفة، بينما تمكن المواطن من إلقاء نفسه من أعلى المبنى ما أدى إلى وفاته.