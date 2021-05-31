يحمل تطورات ومفاجآت.. إليكم بالتفاصيل توقعات شهر حزيران للأبراج عاطفياً

كثيرون يهتمون بالأبراج وينتظرون بشغف كبير ويشعرون بالفضول لمعرفة ماذا يحمل لهم شهر حزيران 2021، من تطورات ومفاجآت وأحداث إيجابية.

إليكم أبرز التوقعات لشهر حزيران 2021، للأبراج على الصعيد العاطفي.

برج الحمل

تشعر بالضغوطات قليلاً والتوتر في قراراتك العاطفية، أو محتار ما بين شخصين أو لديك علاقة طرف ثالث، لكن سيكون لديك القرار المهم أو الاعتراف أو إتفاق يتعلق بعلاقة عاطفية. تكون ملك الجاذبية وتهتم بمظهرك. أما بالنسبة للمرتبط تكون العلاقة مليئة بالحب والجاذبية، وهناك مولود جديد وربما يخص أحد المقربين وسيفرحك جداً. بالنسبة للمنفصل نسبة العودة واردة كما هناك قرب في العلاقة. لديك قرب علاقات عائلية لكن تحتاج إلى تركيز وعدم تضخيم المواضيع وافتعال المشاكل، ومع انتقال كوكب المريخ إلى برج الأسد تنطلق بطاقة أكبر وتتلقّى الأخبار السارة، وقوة الترابط الإجتماعي، وتُشعِر الآخرين بقوتك وبحضورك.

إهتم بصحتك ويُحذرك الفلك من العودة إلى مشكلة قديمة على الصعيد الصحي.

برج الثور

تكون الأجواء هادئة وتبحث عن الإستقرار، ويُضيف إنتقال كوكب الزهرة من برج الجوزاء إلى برج السرطان نوع من أنواع القوة في العلاقات العاطفية والتفاهم، وحلول لكل الخلافات. يؤثر كوكب المشتري على عاطفتك وعلى الترابط بعلاقاتك ولديك صداقة تتحول إلى علاقة حب. مع وجود كوكب المريخ في برج السرطان في منزلك الثالث الذي يعني التواصل والإرتباطات ومحاولة إصلاح علاقة أو محالة تطوير صداقات، ينتقل المريخ إلى برج الأسد فتكون التأثيرات سلبية قليلاً وعليك ان تكون حريصاً على صحتك.

برج الجوزاء

تحيطك جاذبية قوية مع وجود كوكب الزهرة في برج السرطان، وتكون متميزاً وجميلاً جداً، ومهتماً في وضعك العاطفي لإنشاء ترابط أقوى مع الشريك. بالنسبة للعازب لديك الكثير من المعجبين، وتسعى لتحسين الأجواء مع الشخص الذي تحبه وقد يكون هناك إرتباط، أما بالنسبة لمن لديه مشاكل عاطفية مع الشريك فينصحك الفلك بالوُدّ والتفاهم والإبتعاد عن الخلافات والمشاكل. هناك حلول ودِّية متوافقة مع الطرف الآخر ونسبة عودة عالية بالنسبة للمنفصلين. أما المتزوجين فلديك خبر مولود جديد، وأجواء لطيفة ورومانسية، وتستثمر أنت والشريك قراراتكم وأفعالكم سوياً. قد تؤدي الحركة والسفر والنشاط في الأسابيع الثلاثة الاولى من الشهر هذا إلى تعريضك لمشاكل صحية خاصة بالعدوى.

برج السرطان

لديك أجواء رومانسية رائعة ولطيفة جداً. بدايات عاطفية وتحسُّن وتصالح في العلاقات بسبب وجود كوكب الزهرة في برج السرطان. يدعمك كوكب المريخ بالحركة والنشاط والطاقة والإستقرار، وتنعم بأجواء عاطفية جيدة مع وجود الشمس في برج السرطان. لديك تغيير في مظهرك وهذا يُساعد أن يكون هناك عيون كثيرة عليك وحولك، وقد يكون هناك خطوبة وزواج. بالنسبة للمتزوجين أو المرتبطين تنحَّل كل الخلافات وتصبح الأجواء ألطف وأفضل. نسبة الرجوع مذهلة بالنسبة للمنفصلين. الأمور العائلية جيدة ولديك تواصل ولقاءات وزيارات.

برج الأسد

الامور العاطفية ليست في مأمن وعليك أن تكون حريصاً جداً، بسبب وجود كوكب المشتري في برج الحوت فالتالي يؤثر عليك. كن حذراً ولا تتسرع ببدايات عاطفية خصوصاً مع الأشخاص التي تسعى للتلاعب في مشاعرك. بالنسبة للمتزوجين أو المرتبطين تنحَّل كل الخلافات وتصبح الأجواء ألطف وأفضل. نسبة الرجوع عالية جداً بالنسبة للمنفصلين. الوضع العائلي والإجتماعي جيد جداً.

برج العذراء

يُعد الشهر هذا إيجابياً جداً وتخلله أجواء رومانسية ومناسبات وأفراح، وقد يكون هناك خطوبة أو زواج من محيطك المهني أو ترتبط بعلاقة مع أحد الأصدقاء. لديك مصالحة مع الشريك، كما لديك مودة أكبر في علاقاتك مع الأصدقاء. تتألق بالتغييرات التي تُحدِثُها في مظهرك وتكون جذاباً جداً للجنس الآخر. تتلقى خبراً جديداً يتعلق بأحد أفراد العائلة ويكون خبراً سعيداً بالنسبة لك ولكنه مستفزاً في نفس الوقت. أمورك الإجتماعية جيدة جداً. لا تهمل صحتك وانتبه من العدوى وكن حريصاً على أمورك الصحية.

برج الميزان

تتمتع بجاذبية وحب كبير وتهتم كثيراً في مظهرك وهذا يجلب لك المعجبين. بالنسبة للعازب، لديك أشخاص كثيرة معجبة بك، وهناك خطوبة أو زواج. تكون الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر هذا، مميزة جداً. بالنسبة للمرتبطين عليك الإهتمام بالشريك وعدم إهماله بسبب عملك. أما المنفصلين فالشريك السابق يراقبك كثيراً ويرغب بالعودة إليك. تكون حاسماً في قراراتك على الصعيد العائلي، ويكون الوضع الصحي أفضل.

برج العقرب

لديك لقاءات عاطفية في محيطك المهني، ولديك معجبين كُثر، وإذا كنت عازباً قد يكون هناك خطوبة وزواج أو إتفاق لا تُعلن عنه لفترة قصيرة. بالنسبة للمرتبطين تكون الأجواء العاطفية جيدة، وأجواء حب ومودّة ومشاعر وأحاسيس مليئة بالحب، وتحسين في العلاقات بشكل كبير جداً. أما الأشخاص المخطوبين فهناك خطوات موفقة للزواج. بالنسبة للمنفصلين هناك رغبة بالعودة وتسعى للظهور بأفضل حالاتك للطرف الآخر.

برج القوس

لديك في بداية الشهر بعض الخلافات العاطفية مع إنفراجات للأفضل من خلال طرح بعض الحلول الجيدة. يدعمك كوكب المشتري الموجود في برج الحوت، فتهتم بعلاقاتك وبعائلتك. لديك حب وزواج ولقاء مهم جداً إذا كنت عازباً. تتلقى دعماً مادياً من الشريك. بالنسبة للمرتبط لديك خبر مولود جديد يتعلق بك أو بأحد المقربين. أما المنفصلين فنسبة العودة عالية جداً. الوضع العائلي جيد جداً يتخلله تواصل ولم شمل يُسعدك جداً ومناسبات وأخبار سارة.

برج الجدي

يكون الوضع العاطفي مستقراً، وتقارب في العلاقات، وبدايات جديدة مع الطرف الآخر، وبداية لتحضيرات لمولود جديد. إذا كنت عازباً قد يكون هناك خطوبة وزواج أو إتفاق. أما المنفصلين فنسبة العودة عالية جداً، أو بداية لعلاقة جديدة، وبالنسبة للمرتبطين تكون الأجواء العاطفية متألقة وبدايات جديدة. الوضع الإجتماعي ممتاز وينتج عنه عروض مهنية. يكون الوضع الصحي متقلب في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر.

برج الدلو

إحذر من الحسد ومن الأشخاص الذين سيكونون سبباً في بعض الخلافات العاطفية مع الشريك وهم قريبين منك وقد يكونون من أهلك أو من اهل الشريك. إبتعد عن التباطىء في المشاعر أو مواجهة الشريك في أمر ما، وحاول ان تكون رومانسياً معه. إذا كنت عازباً، فأنت محاط بالعيون الكثيرة والمعجبين، ولديك بداية جديدة وإتفاق وزواج. كُن حريصاً مع الأبراج التالية؛ القوس والعذراء. لديك نسبة رجوع قوية جداً إذا كنت منفصلاً في الأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر هذا. لديك لقاءات إجتماعية وعائلية، وأجواء ممتعة وجميلة. إنتبه إلى صحتك.

برج الحوت

يُعطيك كوكب الزهرة الموجود في برج السرطان نوعاً من أنواع الترابط والحب والرومانسية والأجواء العاطفية الهادئة من بعد المشاكل والخلافات وتصالح في العلاقات العاطفية وبدايات عاطفية. إذا كنت عازباً ينتظرك حب وأجواء رومانسية رائعة وقد يكون هناك خطوبة وزواج. بالنسبة للمنفصلين يوجد حب وإعتذار وعودة. تكون الأمور الإجتماعية دافعاً قوياً لتحفيزك على الصعيد المهني. إنتبه على صحتك وكن حريصاً من أي عدوى.