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قام بتخدير واغتصاب 3 فتيات.. والسلطات تطلب المساعدة!

Lebanon 24
31-05-2021 | 15:00
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تعمل السلطات الأميركية بشكل مكثّف للقبض على رجل أقدم على جرائم اعتداءات "شنيعة" بحق فتيات مراهقات.

ووفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإنّ شرطة مدينة نيويورك تلاحق رجلاً يبلغ من العمر 41 عاماً، متهم بتخدير واغتصاب 3 فتيات مراهقات في منزله، خلال الأشهر الثمانية الماضية.
 
ووفقا للسلطات، فإن دوين غوردون، وهو أميركي من أصول إفريقية، قام بتخدير واغتصاب 3 فتيات بعمر 13 عاماً، بين فترة تشرين الأول 2020 وأيار 2021.

وطالبت شرطة نيويورك بمساعدة العامة في توفير معلومات عن غوردون، في حال مصادفته في نيويورك أو خارجها.

وقالت السلطات إنّ غوردون أقنع الفتيات بالمجيء لمنزله للاحتفال، ولم تكشف تفاصيل إضافية عن الوقائع.

وتتوقع السلطات أن يكون هناك أكثر من 3 ضحايا لغوردون لم يكشف عنهم حتى الآن.
المصدر: سكاي نيوز
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