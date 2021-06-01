الحمليحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهرالثورتجنّب أيّ فوضى وبلبلة في محيطكالجوزاءيتناغم الجميع معك في بداية هذا الشهر لتوفير مناخ جيد في العملالسرطانما تقدم عليه اليوم يحفّزك جداً ويجعل نجمك ساطعاًالأسدترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريكالعذراءتلغي مواعيد أو تضطر إلى تأجيل لقاء أو يتعثّر مشروع ماالميزانشؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسنالعقربلا تتهوّر في اتخاذ قرارالقوسلا تكن لجوجاً في بعض الأمورالجدييبدأ الشهر مع قمر في برج الحمل، وتنفرج السماء لتظهر الحلول والتسوياتالدلوتتخلص من المشكلات والعقبات، ومن سلسلة متاعب وعراقيل سببت لك التوتر والضغطالحوتيحذرك هذا اليوم من التورط بمأزق أو بمشكلة كبيرة