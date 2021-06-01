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منوعات
برجك اليوم
Lebanon 24
01-06-2021
|
05:53
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الحمل
يحالفك الحظ في الأيام الأولى من الشهر
الثور
تجنّب أيّ فوضى وبلبلة في محيطك
الجوزاء
يتناغم الجميع معك في بداية هذا الشهر لتوفير مناخ جيد في العمل
السرطان
ما تقدم عليه اليوم يحفّزك جداً ويجعل نجمك ساطعاً
الأسد
ترتفع معنوياتك بعد الدعم الكبير من قبل الشريك
العذراء
تلغي مواعيد أو تضطر إلى تأجيل لقاء أو يتعثّر مشروع ما
الميزان
شؤونك المالية والمادية تسير بشكل حسن
العقرب
لا تتهوّر في اتخاذ قرار
القوس
لا تكن لجوجاً في بعض الأمور
الجدي
يبدأ الشهر مع قمر في برج الحمل، وتنفرج السماء لتظهر الحلول والتسويات
الدلو
تتخلص من المشكلات والعقبات، ومن سلسلة متاعب وعراقيل سببت لك التوتر والضغط
الحوت
يحذرك هذا اليوم من التورط بمأزق أو بمشكلة كبيرة
المصدر: السومرية
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