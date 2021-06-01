نزهة على البحر تنتهي بفاجعة.. الطفل تركي إبن الـ13 عاما قضى تحت أنياب 15 كلباً

كشف والد الطفل تركي عبدالرحيم الحمد، الذي توفي أمس الاثنين، في مستشفى الملك فهد في الأحساء شرق السعودية، إثر مهاجمة عدد كبير من الكلاب له بينما كان في نزهة مع أسرته، تفاصيل الحادثة المؤلمة التي وقعت قبل نحو أسبوعين.وقال في مقابلة لقناة "الإخبارية": "كنا في رحلة إلى شاطئ العقير، والبداية كنا جالسين ومستمتعين، وجى كلب واحد متوسط الحجم واقترب منا، في هذا الوقت قام الطفل تركي باللعب معه في هذه اللحظات هاجمه حوالي 15 كلباً".