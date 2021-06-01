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نزهة على البحر تنتهي بفاجعة.. الطفل تركي إبن الـ13 عاما قضى تحت أنياب 15 كلباً

Lebanon 24
01-06-2021 | 13:44
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كشف والد الطفل تركي عبدالرحيم الحمد، الذي توفي أمس الاثنين، في مستشفى الملك فهد في الأحساء شرق السعودية، إثر مهاجمة عدد كبير من الكلاب له بينما كان في نزهة مع أسرته، تفاصيل الحادثة المؤلمة التي وقعت قبل نحو أسبوعين.

وقال في مقابلة لقناة "الإخبارية": "كنا في رحلة إلى شاطئ العقير، والبداية كنا جالسين ومستمتعين، وجى كلب واحد متوسط الحجم واقترب منا، في هذا الوقت قام الطفل تركي باللعب معه في هذه اللحظات هاجمه حوالي 15 كلباً".
 
كما أضاف "حاولت إبعادهم بالصراخ حتى تجمعت الجماهير وهربت الكلاب الضالة، ما استدعى الإسعاف الذي وصل بعد نصف ساعة"، مشيرا إلى أن ابنه ذا الـ 13 عاماً كان ينزف طوال الوقت.

وطالب والد الطفل الضحية، الجهات المسؤولة في أمانة الأحساء بوضع حد لهذا الخطر.

يشار إلى أن محافظة الأحساء شهدت قبل عام، حادثة مماثلة فقد هاجمت مجموعة كلاب ضالة في إحدى مزارع بلدة البطالية طفلا عمره عامان وتسببت في مقتله.
المصدر: العربية
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